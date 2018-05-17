Согласно предварительной оценке Росстата, в 1 кв. 2018 г. рост ВВП России ускорился до 1,3% год к году с 0,9% кварталом ранее. Результат в точности совпал с нашей оценкой, но оказался несколько лучше прогноза Минэкономразвития (плюс 1,1% год к году) и немного хуже, чем ожидали участники рынка (консенсус-прогноз Bloomberg составлял 1,6%).

Строительная отрасль внесла негативный вклад в темпы роста ВВП. Позднее Росстат представит подробную информацию о динамике ВВП с разбивкой по секторам, но, основываясь на опубликованных ранее данных оперативной статистики за 1 кв. 2018 г., можно утверждать, что значительный вклад в увеличение темпов роста внесли промышленность, транспортный сектор и сельское хозяйство. При этом рост в торговле и секторе услуг, скорее всего, был довольно умеренным, а динамика в строительной отрасли оказалась и вовсе отрицательной.

Риски замедления российской экономики заметно усилились. Необходимо отметить, что в значительной мере ускорению роста российской экономики в 1 кв. 2018 г. способствовала холодная погода, которая положительно отразилась на добыче угля и газа, выработке тепловой и электрической энергии, а также на железнодорожных перевозках и объемах трубопроводного транспорта. При этом, несмотря на относительно сильный рубль, темпы роста в ключевых сегментах обрабатывающей промышленности оказались весьма неплохими. Тем не менее заметный спад наблюдался в производстве металлических изделий, строительных материалов, а также электронного и электрического оборудования. В сочетании с резким падением объемов строительства такая картина однозначно указывает на сокращение инвестиционной активности, обусловленное уменьшением объемов работ на ряде крупных объектов инфраструктуры.

Мы полагаем, что произошедшее несколько недель назад ослабление рубля и рост турбулентности на финансовых рынках могут негативно сказаться на темпах роста реальных доходов населения и потребительской уверенности, что приведет к ухудшению динамики в торговле и секторе услуг.

Кроме того, усиление санкционного давления способно оказать негативное влияние на деловой климат внутри страны и ухудшить положение отдельных крупных компаний в различных отраслях промышленности, что не замедлит отразиться на динамике промпроизводства.

Несмотря на то что умеренное ослабление рубля окажет ощутимую поддержку ряду отраслей народного хозяйства, мы видим значительные риски того, что темпы экономического роста в этом году окажутся ниже нашего текущего прогноза (плюс 1,6%).