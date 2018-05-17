Чемпионат мира может ускорить темы роста ВВП РФ выше 1,5% по итогам II-III кварталов

Рост цен за неделю, окончившуюся 14 мая, составил 0,1% пятую неделю подряд. Таким образом, через месяц после ослабления курса на более чем 7% в начале апреля, данный фактор пока не отразился на уровне цен. Примечательно, что на отмеченной неделе была зафиксирована дефляция 0,3% в сегменте плодоовощной продукции, что весьма нетипично для данного времени года и может быть связано с ростом выпуска овощей в тепличных хозяйствах. Это один из тех тех системных факторов снижения инфляции, на которые ЦБ обращал внимание в марте. По итогам мая инфляция может составить 2,4-2,5%.

По предварительной оценке Росстата в первом квартале ВВП вырос на 1,3%, что выше оценки Минэкономразвития (1,1% г/г), но совпадает с темпом роста выпуска в базовых отраслях промышленности. Таким образом, темп роста ВВП несколько ускорился по сравнению с 4 кварталом (0,9%), но остался весьма вялым. Новый раунд санкций, произошедший в апреле, рискует негативно повлиять на темпы роста ВВП во втором квартале за счёт снижения запасов и более низкой инвестиционной активности. Локальным фактором поддержки в конце второго-начале третьего квартала станет Чемпионат Мира, который окажет поддержку спросу и может ускорить темпы роста ВВП выше 1,5% по итогам второго-третьего кварталов. В целом по итогам года мы ожидаем роста ВВП на уровне 1.2%.