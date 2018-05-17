За неделю с 8 по 14 мая цены выросли на 0,1%. С начала месяца цены поднялись на 0,2%, поэтому в целом за май рост цен может оказаться близким к прошлогоднему значению, а год к году инфляция должна остаться примерно на уровне 2,4%. Начиная же с 3 кв. мы можем увидеть ускорение годового роста цен. Изначально ЦБ ожидал, что минимум 12-месячной инфляции будет достигнут как раз во 2 кв., но, похоже, что уровень 2,2%, достигнутый в феврале, и окажется минимальным. При этом следует отметить, что ослабление рубля в апреле пока не сказалось на розничных ценах, хотя есть вероятность, что на горизонте в несколько месяцев оно приведет к небольшому ускорению роста цен.

Динамика инфляции теоретически дает возможность ЦБ возобновить цикл снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний, но на первый план может выйти влияние фактора внешнего фона: в условиях роста доходности на долговом рынке США снижение ключевой ставки может стимулировать отток капитала и привести к новому раунду ослабления рубля. Поэтому, на наш взгляд, высоки шансы, что на ближайшем заседании Центробанк все-таки пока сохранит ключевую ставку на текущем уровне.

Приток ликвидности в банковскую систему продолжается

Корсчета банков в ЦБ вчера выросли, несмотря на то что синхронно растут депозиты банков в ЦБ, и вчера проводился расчет по аукционам КОБР, которые состоялись во вторник. При этом ставки денежного рынка пока не опускаются, более того, в среду вдруг увеличилась задолженность кредитных организаций по валютным свопам с Банком России – они заняли почти 46 млрд руб. Этот инструмент используется довольно редко. По-прежнему остается проблема неравномерного распределения ликвидности между банками, активные действия Центробанка по стерилизации избыточной ликвидности как раз и препятствуют более равномерному распределению средств.