Краткосрочные перспективы рубля выглядят умеренно негативно. Внешний фон говорит не в пользу его укрепления из-за очередного ухудшения новостного фона в геополитической сфере, а также нагнетания общего риска для развивающихся экономик в виде роста процентных ставок в США, которые уводят капитал из рискованных активов и валют. Локальные условия пока скорее нейтральны.

Существенный профицит ликвидности на денежном рынке может сделать незаметным для рубля фактор налогового периода, поэтому рассчитывать на обособленную от валют ЕМ динамику рубля пока не приходится.

Ставки МБК подросли

Условия российского денежно-кредитного рынка немного ухудшились в ответ на значительное абсорбирование ликвидности Центробанком накануне и стартовавшим налоговым периодом мая. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 7.29% годовых (+7 бп), 7-дневные – под 7.28% годовых (+4 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день – под 7.05% годовых.

Пик налоговых платежей приходится на конец следующей недели, оставшийся объем платежей мы оцениваем в 1.07 трлн руб. С учетом роста профицита ликвидности на денежном рынке, ситуация в мае может быль аналогична апрельской, когда реакция ставок на такие оттоки была минимальной. Центробанк расширяет объемы абсорбирования ликвидности, однако делает это не слишком агрессивно, что поддерживает комфортные условия на рынке.