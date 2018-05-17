Интер РАО показало сильные результаты за 1к18 по МСФО, которые превысили наши прогнозы. Показатели за квартал, в том числе рост прибыли почти на 20%, говорят в пользу нашего мнения об инвестиционной привлекательности компании. Руководство подтвердило планы приобретения новых активов и модернизации мощностей. Мы обновили модель компании с учетом последних данных, однако рассчитанная нами прогнозная цена через 12 месяцев остается без изменений на уровне 7,80 руб. (ожидаемая полная доходность – 104%). Рекомендация по акциям компании прежняя – Покупать.

Чистая прибыль выросла почти на 20%. Интер РАО показало впечатляющие результаты за 1к18. Выручка увеличилась на 10% г/г, до 247 484 млн руб. (соответствует нашему прогнозу), чему способствовал вклад ДПМ в выручку от поставок мощности и наращивание сбытового бизнеса. Общие затраты также подросли на 10 г/г, до 223 221 млн руб., поскольку компания начала учитывать операционные расходы по калининградским ТЭС. Скорректированная EBITDA составила 34 786 млн руб. (+19% г/г), превысив наш прогноз на 6%. Чистая прибыль достигла 22 621 млн руб., на 18% выше уровня годичной давности и на 7% лучше нашего прогноза. Чистая денежная позиция, скорректированная на расходы по финансовому лизингу, выросла до 160,9 млрд руб., что соответствует 48% рыночной капитализации компании.

Итоги телеконференции:

• Прогноз по EBITDA на весь 2018 г. был подтвержден на уровне 105–110 млрд руб., при этом руководство считает преждевременным давать прогнозы по чистой прибыли на данном этапе. Как было отмечено, оценка EBITDA не учитывает положительный вклад аренды калининградских ТЭС у Роснефтегаза, который может быть в полной мере отражен в результатах за 2к18.

• Проекты модернизации остаются в числе приоритетных: компания планирует модернизировать до 25% мощностей начиная с 2021 г.

• Новая долгосрочная опционная программа будет обсуждаться в ближайшем будущем, но в любом случае потребует одобрения совета директоров.

• Ввод в эксплуатацию калининградских ТЭС был одной из главных причин сокращения чистой денежной позиции в 1к18 по сравнению с уровнем конца 2017 г., поскольку в отчетности по МСФО учтены обязательства по финансовому лизингу двух ТЭС в марте 2018 г. Согласно условиям лизинга, выручка и затраты по этим мощностям консолидируются и, по словам финдиректора Интер РАО, будут иметь «положительный финансовый эффект».

• Дивидендная политика в настоящий период не пересматривается. Ее текущая версия предполагает выплату в качестве дивидендов 25% чистой прибыли по МСФО, что, по нашим расчетам, соответствует дивидендной доходности за весь 2018 г. в 3,9%.

Импульс к росту в ближайшем будущем. На наш взгляд, Интер РАО показала сильные результаты, которые подтверждают потенциал дальнейшего повышения прибыльности и могут оказать поддержку котировкам акций компании. Учитывая перспективы участия в масштабных проектах модернизации, приобретения новых активов и принятия новой опционной программы, акции могут получить импульс к росту в ближайшем будущем. Мы подтверждаем рекомендацию Покупать.