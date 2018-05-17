На сегодняшних торгах цена на нефть марки Brent пробила отметку $80 за баррель – таргет, озвученный нами в годовой «Стратегии-2018», взят после не особо длительной осады. Можно выделить несколько причин для этого: выход Штатов из иранской сделки, проблемы в Венесуэле, действия и прогнозы ОПЕК +. Впрочем, есть и конспирология. Есть точка зрения, что Китай и США достигли тайного соглашения, которое подразумевает высокие цены на энергоносители, что поддержит американский сланец и сократит рентабельности китайского экспорта.

Можно как угодно относиться к президенту США Дональду Трампу, но именно он поднял цены на нефть, что решило все проблемы российского бюджета. Нефть для России старше любых санкций. Вероятно, цены на нефть продолжат рост в ближайшее время. Однако мы рекомендуем в среднесрочном плане ориентироваться на наш таргет в $80, то есть коридор $75-85. Мы также не сильно удивимся, если до конца года саудиты проведут свое IPO. Сейчас, однозначно, самое время.

Кто-то спросит, почему при таких ценах не нефть, такой слабый рубль. Это вопрос к российским монетарным властям, которые поддерживают доллар своими интервенциями.