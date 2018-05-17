В четверг, 17 мая, российский фондовый рынок, как и вчера, торгуется в узком боковике: 2334-2346 пунктов по ММВБ, 1186-1196 – по РТС. Несмотря на то что нефть вплотную приблизилась к уровням $80 за баррель Brent, а сегодня даже ненадолго пробивала эту психологическую отметку, опасность усугубления конфликта между Москвой и Вашингтоном удерживает инвесторов от покупки российских активов.

В то время как Госдума рассматривает в первом и втором чтении законопроект о контрсанкциях против США в ответ на санкции, введенные за вмешательство в президентские выборы, Д.Трамп поручает госсекретарю подготовить проект новых ограничений за нарушение РФ Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Это, безусловно, не оказывает поддержки отношениям между двумя державами и способствует сохранению геополитической премии в цене отечественных бумаг. Помимо этого, у глобальных инвесторов аппетит к риску снизился в целом, чему способствовали ослабление курсов валют развивающихся стран на фоне подорожавшего доллара, а также очередной рост доходностей US Treasuries выше 3% на ожидании четырех повышений ставки ФРС в текущем году.

Стоит отметить, что укрепление доллара на этой неделе (+1% по индексу DXY) не смогло сдержать рост нефтяных котировок, которые за этот же период прибавили 3% в цене, приблизившись к уровням $80 за баррель Brent. Вкупе с энтузиазмом от отмены Д.Трампом ядерной сделки с Ираном драйверами нефтяного ралли на этой неделе стали отчет Минэнерго, отразивший сокращение запасов на 1,4 млн баррелей, что многие уже связывают с началом автомобильного сезона в США, а также возросшая вероятность введения новых санкций со стороны США в отношении Венесуэллы, где в эти выходные пройдут президентские выборы.

На российском рынке сегодня торгуются в плюсе только акции сектора электроэнергетики, в то время как остальные – в «красной зоне». Поддержку первым оказывает новость о выкупе Интер РАО своих акций у ФСК (пакет 18,57%) – на фоне чего лидируют акции не только последней (+4%), но и Интер РАО (+2%). Аналитики предполагают, что после выкупа своих долей у РусГидро и ФСК Интер РАО в будущем сможет повысить дивидендные выплаты.



