Как мы и предполагали перед началом торгов, сегодня «быки» напрягли свои силы и остановили снижение индекса Мосбиржи, но рубль при этом пострадал. Наш рынок надо смотреть в контексте тенденций, складывающихся на развивающихся рынках, а там сейчас неспокойно. Подведем итоги первой недели после майских праздников. Больших распродаж, какие были 9-10 апреля, мы не увидели, но зато видели постоянное давление продавцов по двум ведущим «фишкам»: по «Сбербанку» и «Газпрому».

Лучше рынка за прошедшую неделю оказались «Сургут» прив., на ожидании обновления дивидендов. Там никаких сюрпризов: за прошлый год 1,38 руб. на привилегированные, 65 копеек на обыкновенные. Тем не менее, на ожиданиях бумага подросла почти на 2 рубля. Люди, купив по 31, могли продать по 33, то есть текущая доходность от владения бумагой, конечно, очень хорошая. Также хорошо себя показала «Алроса» на этой неделе. Отчетность по МСФО за 1 кв. 2018 года оказалась лучше, нежели за аналогичный период прошлого года.

На текущей неделе ряд компаний отчитывались по МСФО, и их отчетности оказались лучше, чем годом ранее за прошлый период. Можно отметить в этой связи еще ВТБ. Такая же ситуация, но по ВТБ мы предполагаем, что это явится определенным драйвером для роста. Пока этого не происходит, потому что, как говорится, нашла коса на камень: ребалансировка портфеля в индексе MSCI, там можно было продать «Мосбиржу» и ВТБ и купить X5 Retail Group, которого там не было. Акции ВТБ, всё-таки, хотя бы на 0,055 должны сходить при улучшении общего информационно фона. В этом году увеличиваются дивиденды: в этом году вместо 2,5% будет такая же доходность, как по «Газпрому», – порядка 5%.

Доллар торговался в диапазоне 61,5-63 руб. Это новый торговый диапазон. Несмотря на налоговый период, который сейчас идет, никакого особого укрепления рубля мы сейчас не видим, потому что индекс доллара находится выше 93 фигуры, тогда как, если кто помнит, в течение 1-го квартала он топтался в диапазоне 89-90. И эта тенденция – укрепление доллара к мировым валютам – не обошла стороной и нас. Кроме того, инвесторов испугала нестабильная ситуация с турецкой лирой, пробившей исторический минимум.

Если смотреть на наши нефтяные «голубые фишки», то на них надо смотреть в контексте общемировых тенденций. Это высокая спекулятивная нефть, которая пробежала на 80 долларов по марке Brent. Это постоянная торговая война между США и Китаем, а также между США и Европой – по поводу иранских санкций. Здесь же и интересы России завязаны. «Газпром», «Лукойл» и все другие компании, которые связаны с этими процессами, сейчас испытывают давление. Но если вдруг всё разрешится хорошо, то, может быть, это будет каким-то дополнительным для них драйвером. Но скорее мы там сможем увидеть какую-то коррекцию, какое-то небольшое снижение.

С апреля мы видим отток из фондов, которые инвестируют в Россию. В то же время, «голубые фишки» торговались на достаточно комфортных уровнях. Иностранцы были со стороны продавцов. Возникает вопрос: а кто же покупал? Были большие покупатели в «Сбербанке» и т.д. Есть отдельная история с «Норникелем», где Потанин, якобы, с рынка покупает бумагу. Но это отдельно взятая история. На мой взгляд, в какой-то степени могли быть репатриированы деньги наших соотечественников из-за рубежа из-за боязни их заморозки или блокировки. Это, получается, другой поток. То есть один поток – нерезиденты выходят из рынка – из fixed income, из акций. С другой стороны – есть некий приток денег, и часть этих денег вполне может идти на фондовый рынок. Что возобладает – посмотрим.

Индекс Мосбиржи уперся в февральские максимумы, а многие аналитики рассматривали этот уровень в качестве цели текущего роста. Цель эта достигнута. Я думаю, что скорее будет либо некая коррекция, либо боковое движение по рынку. И затем уже, ближе к закрытиям реестров на дивиденды, может быть сформирована очередная волна покупок. Но это будет несколько позже.