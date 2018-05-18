Нефть завершает неделю на трехлетних максимумах вблизи уровня 80$. Главным фактором роста нефтяных цен продолжают оставаться ожидания инвесторов по реализации иранских санкций, которые способны привести к возникновению краткосрочных дефицитов на нефтяном рынке.

Также немалую роль в настроениях спекулянтов играет напряженность в отношениях Ирана и Израиля – отношения данных стран близки к перегреву и в любой момент, по нашим оценкам, могут привести к милитаризованным столкновениям.

Полагаем, что на следующей неделе нефтяные цены сохранятся в диапазоне 78-80$. Также мы наблюдаем вероятность краткосрочного роста цен выше 80$ на почве новых столкновений на Ближнем Востоке.