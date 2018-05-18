В пятницу, 18 мая, российский фондовый рынок не показывает однонаправленной динамики: индекс РТС снижается на 0,6%, а индекс ММВБ прибавляет 0,3%, благодаря слабеющему на 0,6% рублю.

Несмотря на то что драйверов для роста рынка, кроме дорожающей нефти, пока нет, небольшой оптимизм вселяет сокращение оттоков из фондов, ориентированных на Россию. Также некоторую поддержку настроениям оказывает планируемая сегодня встреча В.Путина с канцлером ФРГ А.Меркель, на которой лидеры стран обсудят торгово-экономические отношения РФ и ЕС, включая будущее газопровода «Северный поток-2». Однако на фоне доходностей американских казначейских десятилеток выше 3,1% аппетит к рисковым активам у глобальных инвесторов остается слабым, поэтому роста спроса на российские активы ожидать пока не приходится.

Стоит отметить, что нефть довольно уверенно держится возле уровней $79 за баррель Brent, хотя ЕС официально инициировал механизм блокировки американских санкций против Ирана, что с высокой долей вероятности избавит европейские компании от необходимости расторгнуть экономические отношения с Ираном. Даже если остальные государства – импортеры иранской нефти присоединятся к санкциям США, то ожидаемое сокращение предложения «черного золота» может составить 500 тыс. б/с вместо 1 млн б/с.

На российском рынке сегодня в плюсе торгуются акции экспортеров (нефтяники и металлурги), что логично в свете цен на сырьевые товары и курса доллара, а также компании сектора электроэнергетики – на фоне роста отдельных бумаг (все те же Интер РАО и ФСК на новостях о выкупе акций первого у последнего).

Среди аутсайдеров сегодня бумаги Сургутнефтегаз преф (-1,7%) – видимо, инвесторов разочаровал размер дивидендов за 2017 г., 1,38 руб. на акцию, что предполагает всего 4% доходности. В то же время сегодня объявил дивиденды Ростелеком, которые в целом совпали с ожиданиями рынка, поэтому новость не вызвала бурной реакции в динамике котировок (0% в обычке, +0,2% в префах). Оператор выплатит за 2017 г. 5,05 руб. на акцию, что принесет 7,7% доходности держателям обыкновенных акций и 8% держателям префов.