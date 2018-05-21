В плоскости международных IPO в качестве следующей торговой идеи рекомендуем GreenSky (Nasdaq: GSKY), старт торгов по которому на бирже ценных бумаг предстоит 24 мая 2018 года. Потенциальная стоимость компании на аукционе pre-IPO заряжена на то, чтобы превысить нижнюю границу ожидаемого диапазона ($3,9 млрд) и при реализации опционов основателей бизнеса достичь $7,6 млрд.

Основной продукт GreenSky — посредничество бизнесу по поиску доступных кредитов на оплату товаров и услуг (ремонта жилья, розничной торговли и медицинских услуг) – имеет вид онлайн-платформы, на которой можно оставить заявку на кредит с компьютера или смартфона.

Среди клиентов компании, название которой переводится как "зелёное небо", мелкий и средний бизнес, а также свыше 2 тысяч пунктов продаж стройматериалов Home Depot (6% выручки) и производители солнечных батарей.

Поводы купить рассматриваемый проект развития финансовых технологий включают в себя коэффициент удержания клиентов выше 100%, 1,7 млн покупателей, стабильный рост оборотов бизнеса на +30%-+50% за год ($12 млрд совокупного объёма трансакций), расширение масштаба с каждым участником платформы, которых уже 12,5 тысяч, и рентабельность бизнеса, приносящего $346 млн выручки при $163 млн EBITDA.

Кредит у банка SunTrust, Regions Bank или Fifth Third Bank на сумму до $40 тысяч, в среднем, под 14% годовых, который отдельному пользователю платформы могли и не выдать, с помощью разделения рисков и упаковки частных заявок в крупные, так сказать, «оптовые» программы, в онлайн-сервисе GreenSky можно получить за 5 минут, и в 85% случаев ответ приходит мгновенно: после регистрации на платформе и согласия на кредитные условия, пользователю предоставляются номер счёта пользователя, который тут же сообщается для оплаты ремонта, ритейла или лекарств.

Наши управляющие остаются сторонниками диверсификации и рекомендуют вложиться в первичное размещение этого финтеха на примерно 4% суммы, отведённой на инвестиции в IPO. Ценные бумаги GreenSky могут подорожать на +33% в долларах к завершению ограничений на их продажу (lock-up).



