В апреле годовые темпы роста промпроизводства возросли после двух месяцев снижения.

Несмотря на то что этот рост был отчасти обусловлен влиянием календарного фактора, можно утверждать, что турбулентность на финансовых рынках, вызванная расширением пакета антироссийских санкций в начале апреля, пока не оказала сколь бы то ни было заметного влияния на темпы роста промышленности.

Тем не менее мы полагаем, что в среднесрочной перспективе усиление санкционного давления может негативно отразиться на деловом климате внутри страны и ухудшить положение отдельных крупных компаний в различных отраслях промышленности, что, в свою очередь, ухудшит динамику промпроизводства.

Несмотря на то что произошедшее ослабление рубля окажет ощутимую поддержку ряду отраслей промышленности (включая производителей жидких углеводородов и минеральных удобрений, а также не попавшие под санкции предприятия металлургической отрасли), мы видим существенные риски того, что темпы роста промпроизводства в этом году окажутся ниже нашего текущего прогноза (плюс 2,1%).