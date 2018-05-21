В пятницу ТМК (TMKS LI – без рекомендации) опубликовала результаты по МСФО за 1 кв. 2018 г. и провела телефонную конференцию. Выручка и EBITDA оказались на 5% выше консенсус-прогноза, а чистая прибыль – ниже. Выручка в отчетном периоде возросла на 6% квартал к кварталу и на 35% год к году, составив 1,3 млрд долл. EBITDA выросла на 13% год к году до 160 млн долл., оставшись на уровне предыдущего квартала. Чистая прибыль сократилась до 9 млн долл., снизившись почти в пять раз по сравнению с 1 кв. 2017 г., при этом в 4 кв. 2017 г. компания зафиксировала чистый убыток. Долговая нагрузка остается высокой: Чистый долг/EBITDA LTM равен 4,4.

Росту выручки способствовало улучшение показателей российского дивизиона. По сравнению с 4 кв. 2017 г. выручка возросла на 6% в результате улучшения показателей российского дивизиона, что в основном было обусловлено более благоприятной структурой продаж в сегменте бесшовных труб и повышением цен реализации. Компания ожидает, что в 2018 г. потребление бесшовных труб OCTG в России останется на высоком уровне, а спрос на трубы большого диаметра будет низким в связи с завершением или изменением сроков реализации ряда проектов по строительству крупных трубопроводов.

Рентабельность американского дивизиона снизилась. Рентабельность группы находится под давлением в связи с опережающим ростом цен на сырье и трубную заготовку. В частности, по этой причине в 1 кв. 2018 г. снизилась рентабельность американского дивизиона. В дальнейшем на бизнес ТМК негативно повлияет введение США заградительных пошлин, под которые подпадают поставки трубных заготовок из России для американского дивизиона компании. ТМК направила в Минторг США документы на исключение трубной заготовки из-под действия пошлин. После переноса IPO IPSCO компания в очередной раз направила документы на проведение IPO. Во 2 п/г благодаря повышению цен на продукцию ТМК ожидает снижения давления на рентабельность, вызванного ростом цен на сырье, а по итогам года, по прогнозу компании, рост консолидированной EBITDA может превысить 20%. Нейтрально для котировок акций.