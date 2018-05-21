В пятницу доходности суверенных облигаций развивающихся стран росли на фоне ослабления локальных валют. 10-летний выпуск Турции прибавил в доходности 10 бп, а бумаги Перу и Индонезии выросли в доходности на 16 бп и 23 бп соответственно. Под самым сильным давлением оказались облигации Бразилии, доходности которых подскочили на 40 бп.

ОФЗ также закрылись в минусе, прибавив в доходности 3–5 бп практически по всей длине кривой. В среднесрочных бумагах покупки и продажи были более сбалансированными: ОФЗ-26209 (YTM 6,93%) и ОФЗ-26211 (YTM 6,87%) выросли в доходности всего на 1 бп. Спред на отрезке 2–10 лет немного расширился, составив 76 бп (+3 бп), однако все равно оказался на 11 бп уже в недельном сопоставлении. Флоутеры закрылись на прежних уровнях. Между тем более длинный индексируемый на инфляцию выпуск (со сроком обращения до февраля 2028 г.) подорожал на 0,2 пп.

Торговая активность в сегменте ОФЗ несколько снизилась: в пятницу оборот составил 21 млрд руб. против среднего за месяц уровня в 27 млрд руб.