Согласно данным Росстата, в апреле объем промышленного производства увеличился в годовом сопоставлении на 1,3% против +1,0% г/г в марте. На общем результате позитивно отразилось улучшение динамики обрабатывающих и добывающих отраслей, в то время как нормализация погодных тенденций (в связи с чем рост выработки электроэнергии составил всего 1,1% г/г) оказало на него сдерживающее воздействие. Определенную роль также сыграл календарный фактор (21 рабочий день против 20 дней в апреле 2017 г.). На наш взгляд, представленные данные отражают небольшое улучшение в сфере производства строительных материалов, в связи с чем мы также ожидаем восстановления объема строительства в стоимостном выражении.

Ускорение роста добычи полезных ископаемых за счет природного газа и угля. В апреле рост добычи полезных ископаемых ускорился до 1,7% г/г (против 1,4% в марте) за счет позитивной динамики производства почти по всем основным категориям. Наиболее высокими темпами росла добыча угля и газа (+9,2% г/г и +16,8% соответственно), тогда как добыча нефти продолжала сокращаться, хоть и небольшими темпами, в связи с необходимостью соблюдения условий соглашения ОПЕК+.

Обрабатывающая промышленность: позитивный вклад строительства, электрооборудования и транспорта. Общий объем производства в обрабатывающей промышленности в апреле вырос на 1,1% г/г после трех месяцев постепенного замедления с январского пика в 4.7% г/г, завершившегося снижением производства на 0,2% г/г в марте. Основной вклад в восстановление общей динамики внесли сегменты строительных материалов, электрического оборудования, транспортных средств, а также особенно волатильная категория прочего транспортного оборудования. В то же время динамика нефтехимического производства оказала сдерживающее воздействие на общий показатель.

Динамика производства стройматериалов указывает на восстановление объема строительства в стоимостном выражении. После четырех месяцев давно ожидавшегося восстановления объем производства цемента и строительного кирпича из камня в марте сократился на 12,7% г/г, а выпуск неогнеупорного кирпича снизился на 5,1% г/г. Мы считаем, что такое сокращение производства стройматериалов было разовым явлением, в основном обусловленным более холодной погодой. Динамика объема строительства в стоимостном выражении также оказалась хуже, чем ожидалось. В апреле производство цемента, кирпича из камня и строительных блоков продолжило сокращаться в годовом сопоставлении (-2,6%, —11% и —5,3% соответственно), но более умеренными темпами. Выпуск неогнеупорного кирпича восстановился, увеличившись на 0,1% г/г. Исходя из этого мы предполагаем, что динамика строительства в стоимостном выражении в апреле также улучшилась (его оценка будет представлена на этой неделе в числе первых экономических индикаторов).

Выработка электроэнергии сократилась ввиду нормализации погодных условий. Если в марте из-за холодной погоды выработка электроэнергии повысилась на 7,8% г/г, то в апреле среднедневная температура воздуха вернулась к нормальным значениям, вследствие чего рост производства электроэнергии замедлился до 1,1% г/г.