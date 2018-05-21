В пятницу динамика российских евробондов была крайне сдержанной. Несмотря на то что доходность UST10 заметно снижалась в течение всего дня, это не оказало поддержки российским бумагам. Цены на нефть в то же время преимущественно были стабильны и только к вечеру начали падение. Большая часть суверенных бумаг завершила день без ценовых изменений, и лишь на дальнем конце кривой котировки незначительно снизились – на 0,1–0,2 п.п., а выпуск RUSSIА’47 потерял 0,4 п.п. и сейчас торгуется с доходностью 5,75%. По итогам недели суверенные евробонды все же заметно подешевели. Так, длинные бумаги упали в цене на 2,1–2,6 п.п., а среднесрочные – на 0,5–1,5 п.п. Доходности вдоль суверенной кривой в среднем выросли на 15 б.п. Впрочем, российские бумаги смотрелись лучше, чем евробонды других развивающихся рынков. Хотя рост доходностей на долговом рынке США продолжает оказывать давление на активы ЕМ, мы по-прежнему считаем, что дальнейшее расширение спредов суверенных евробондов маловероятно. Пятилетний CDS-спред России в пятницу расширился на 4 б.п. до 138 б.п., а за неделю рост составил 7 б.п.

Евробонды РЖД были в лидерах рынка благодаря новостям о выкупе еврооблигаций. В пятницу ОАО «РЖД» объявило о намерении выкупить два выпуска еврооблигаций RURAIL’20 (YTM 4,2%) и RURAIL’24 (YTM 4,7%) в полном объеме по 500 млн долл. каждый, при этом выкуп будет производиться полностью за счет собственных средств компании без размещения новых бумаг. Цена выкупа составит 98,25% и 98,5% от номинала соответственно, что предполагало премию к цене закрытия в четверг в размере 45 б.п. и 80 б.п., в результате котировки евробондов в пятницу выросли на эту величину, нивелировав премию. Заявки на выкуп будут приниматься до 25 мая. Выпуск RURAIL’22 (YTM 4,7%) также прибавил в цене – 0,3 п.п.

В корпоративном сегменте бумаги смогли немного подорожать

Что касается других корпоративных бумаг, то их динамика была очень спокойной, в среднем евробонды показали незначительный рост котировок. Так, в нефтегазовом секторе евробонды ЛУКОЙЛа и Газпром нефти прибавили примерно 0,1 п.п. от номинала, а длинные выпуски Газпрома показали разнонаправленные движения в пределах 0,2 п.п. от номинала. Бумаги госбанков в цене не изменились. Разнонаправленной была и динамика бумаг МКБ: суборды потеряли по 0,2–0,8 п.п. от номинала, а старшие выпуски банка прибавили по 0,6–0,8 п.п. В металлургическом секторе отметим бумаги НЛМК, которые подорожали на 0,1–0,2 п.п. – чуть сильнее, чем евробонды других компаний сектора. Аналогичный результат в пятницу показали и выпуски VEON – плюс 0,1 п.п. Также отметим бумаги Фосагро, прибавившие в цене 0,2–0,3 п.п. Сегодня внешний фон позитивный: доходности UST10 утром выросла лишь незначительно, однако на фоне позитивных новостей о переговорах США с Китаем днем рост может продолжиться, цены на нефть повышаются. Азиатские рынки сегодня в плюсе, как и фьючерсы на американские индексы.