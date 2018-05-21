В пятницу Московская биржа (MOEX RX – без рекомендации) представила отчетность за 1 кв. 2018 г. по МСФО и провела телеконференцию. Скорректированная EBITDA оказалась на 4% выше консенсус-прогноза, а чистая прибыль – на 11% ниже из-за разового создания резервов на 856 млн руб. вследствие дефолта одного из участников денежного рынка, у которого не хватило обеспечения для покрытия всей позиции в результате технической ошибки. По словам менеджмента, возможность повторения этой ошибки была исключена. Резервы созданы полностью, и руководство не исключило их частичного восстановления во 2–3 кв., но не дало количественной оценки.

ЧПД перешел от квартального падения к росту. Позитивный сюрприз преподнес чистый процентный доход (на 9% выше ожиданий рынка) – его падение год к году замедлилось до 5% с 20–30% в предыдущие кварталы, а квартал к кварталу ЧПД вырос на 14%. В частности, биржа зафиксировала прибыль от погашения части портфеля бондов, также увеличились остатки на клиентских счетах (среднедневной инвестпортфель прибавил 10% за квартал) и долларовые ставки. Общая эффективная доходность осталась на уровне 4 кв. (2,6%). Комиссионный доход почти совпал с прогнозами, только валютный сегмент и деривативы не выросли год к году, что среди прочего объясняется снижением волатильности на валютном рынке. Кроме того, в производных инструментах и на денежном рынке произошло перераспределение торговых объемов в пользу продуктов с более высокими комиссиями.

Прогноз по росту расходов остался прежним, несмотря на ослабление рубля. Расходы увеличились на 8% год к году, что укладывается в рамки годового прогноза (7–9%). Менеджмент оставил его без изменений, ссылаясь в том числе на заложенный в годовой бюджет курс 64–65 руб./долл. При этом с поправкой на изменения в методологии расчета амортизации расходы выросли всего на 5% год к году.

Также руководство перечислило ряд успехов по новым продуктам и услугам биржи с начала года. Так, количество пулов для клиринговых сертификатов участия выросло с двух до четырех (а среднедневной оборот с КСУ увеличился на 67% за квартал), было запущено два новых ETF, появилась новая валютная пара (лира–рубль), продолжило расти количество счетов физлиц, была введена система индикативных котировок на срочном рынке для стимулирования торговли низколиквидными инструментами.

В конце мая начнется новая фаза в проекте единого пула обеспечения, доля комиссионного дохода от счетов с единым пулом в 1 кв. выросла до 2,4% с менее 0,5% в 4 кв., на середину мая средняя трехмесячная доля составляла уже 3,7%, что пока свидетельствует об успешном внедрении проекта.

Мы в целом рассматриваем отчетность как позитивную для котировок, несмотря на разовое создание резервов.