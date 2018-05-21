Фондовые индексы США в пятницу закрылись в небольшом минусе. Исключением стали DOW-30, который вырос на 1 пункт. S&P500 снизился на 0,26%. Дальнейший рост рынка сдерживался неопределенностью вокруг торговых переговоров США и Китая. Хуже всех на фоне снижения доходностей по облигациям чувствовал себя финансовый сектор. Сильнее рынка выглядели акции промышленных компаний и сектора здравоохранения.

Доллар не остановил свой рост, в частности в паре с евро он укрепился c 1,1793 до $1,1769.

В пятницу Deere & Co. (NYSE: DE) отчиталась за 2-й квартал прибылью в размере $1,208 млрд ($3,67 на акцию) по сравнению с $808,5 млн ($2,50 на акцию) годом ранее. Показатель на скорректированной основе составил $3,14 на акцию. Прогноз предполагал основной финансовый результат на уровне $3,30 на акцию при выручке $9,822 млрд. В 2018 отчетном году компания планирует увеличить продажи на 30%. Улучшенный прогноз помог ее акциям вырасти на 5,75% и оказал поддержку всему промышленному сектору.

В переговорах Китая с США по вопросам взаимной торговли наметился прогресс, что придаст рынкам позитивный импульс. Заявления министра финансов США о приостановке торговых войн инвесторы восприняли с воодушевлением. К тому же снижается доходность по американским казначейским облигациям, а это также благоприятный для «быков» фактор.

Индекс S&P500 продолжает консолидацию у отметки 2720. Такой сильный драйвер роста, как возможный прорыв в торговых переговорах, способен вывести индекс из боковика для возобновления «бычьего» тренда. Сегодня мы ожидаем, что S&P500 вырастет на 0,5%, до 2725 пунктов.