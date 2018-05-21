С начала новой недели рубль оказался под давлением очередной волны покупок американского доллара на глобальных площадках. В утренние часы индекс доллара впервые с 17 декабря 2017 г. проходил отметку в 94 пункта, прибавляя порядка 0,4%, а в паре с рублем американская валюта тестировала отметку в 62,7 руб., что на 45 коп. превышало уровень закрытия пятницы. По состоянию на 12:30 в отрицательной зоне к доллару находились все без исключения валюты развивающихся рынков, британский фунт слабел на 0,50%, японская йена на 0,48%. Рубль на данном фоне выглядел не так уж плохо, теряя порядка 0,16% (в целом потери валют EM составляли на тот момент от 0,1% до 1,25%).

Фактором, ограничивающим потери рубля, по-прежнему выступают цены на нефть, которые хоть и скорректировались ниже 80 долл. за баррель, однако остаются вблизи не менее комфортного уровня в 79 долл. Также мы полагаем, что утренним скачком валютного курса воспользовались и экспортеры, активизировавшие продажу валютной выручки по привлекательной цене в преддверии основных налоговых платежей в конце текущей недели. При этом весьма возможно, что прогресс в торговых отношениях между США и Китаем, первоначально усиливший покупки доллара, будет постепенно способствовать общему улучшению настроения и аппетита инвесторов на глобальных площадках, в том числе на развивающихся рынках.

До конца недели мы не исключаем закрепления доллара выше 62,5 руб. и продвижения в сторону 63 руб., в особенности в период публикации статистики и важных новостей из США, начиная со среды (данные по рынку недвижимости и труда, публикация протоколов FOMC). Однако ближе к пиковым дням налогового периода (пятница-понедельник) мы ожидаем торгов по паре доллар/рубль ближе к уровню в 62 руб.