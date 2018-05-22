Американские индексы S&P500 b Dow Jones вчера по итогам торгов прибавили, соответственно, 0,74 и 1,21%. Инвесторы отыгрывали новость о первых положительных результатах переговоров по взаимной торговле между США и Китаем.

Сейчас фьючерсы на американские индексы также находятся в плюсе, хоть и символическом: в районе 0,1%. Общий оптимизм на биржевых площадках прервал наметившуюся коррекцию нефти, и она вновь ушла в район 79,5 доллара за баррель. Не исключено, что сегодня мы можем увидеть повторения штурма отметки 80 долларов.

Покупки на рынке акций вчера продолжились, но для такого фона выглядели слабыми. Частично росту акций препятствовало сильное укрепление рубля. Сегодня с утра мы ждем положительного, в районе 0,2-0,3-процентного открытия рынка и очередной попытки достичь исторических максимумов. Однако сделать это будет непросто в отсутствие новых драйверов роста и явной нехватки денег на рынке.

В такой ситуации открывать новые позиции опасно, поскольку на любой негатив рынок может отреагировать падением на несколько процентов. Но и продавать бумаги из портфеля нет смысла, пока рост, хоть и вялый, продолжается.

Скорее всего, продолжатся продажи валютной выручки нерезидентами в преддверии наступления майского пика налоговых выплат. Российская валюта вполне может двинуться ближе к отметке 61 руб за доллар, тем самым еще и снижая свою техническую перепроданность.

Однако для более весомого роста рублю, так же как и рынку акций, нужны новые поводы.