Основной причиной резкого ускорения роста ИЦП в апреле стало значительное усиление ценового давления в обрабатывающей промышленности. Мы полагаем, что столь резкое повышение цен было вызвано ослаблением рубля в результате роста турбулентности на финансовых рынках после введения очередного пакета антироссийских санкций 6 апреля. Несмотря на то что в краткосрочной перспективе рубль вряд ли сумеет полностью вернуть утраченные позиции, умеренное укрепление российской валюты в отсутствие усиления геополитической напряженности поможет снизить ценовое давление в обрабатывающей промышленности.

Однако наблюдающееся в последние несколько недель заметное увеличение цен на топливно-энергетические товары и некоторые промышленные металлы будет способствовать быстрому росту цен производителей в отдельных сегментах добывающей и обрабатывающей промышленности. Таким образом, мы полагаем, что в краткосрочной перспективе ИЦП продолжит расти ускоренными темпами, что усиливает среднесрочные риски увеличения темпов роста цен в потребительском секторе. В настоящее время мы полагаем, что по итогам года инфляция цен производителей составит 6,8%, но видим значительные риски того, что фактический рост ИЦП окажется выше.