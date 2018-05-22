Перемирие с Китаем повысило индекс S&P 500 на +0,7% до 2733,01 благодаря всем секторам, кроме непрозрачных биотехнологий, и Dow 30 — на +1,2% до 25013,29 пункта, при росте на более чем +2% по бумагам машиностроителей Boeing, United Technologies, Caterpillar.

В центре внимания были полупроводники, включая Applied Materials и Qualcomm (Nasdaq: AMAT, QCOM). Основной аргумент «За» в том, что американо-китайские отношения, из-за которых обе бумаги подешевели на 23-26% до $50 за акцию, больше не давят на этот сектор, и дополнительный довод в пользу возможности определить точку входа для точечного лонга видится в стабильном спросе производителей смартфонов на новинки начинки, такие как OLED-экраны и процессоры Snapdragon.

Важное слагаемое возможного успеха таких покупок лидеров полупроводников с консервативными бизнес-моделями в ближайшие дни – это не исключаемый нами рост рынка в целом после реализации или устранения всех мыслимых и немыслимых «чёрных лебедей» для высоких технологий, включая дестабилизирующие опасения в политической плоскости и на инфляционной спирали, а также повышение доходности трежерис, заказывающее путь к дешёвому финансированию для закредитованных компаний, и исследования рынка «железа», указывающие на вертикальную интеграцию и на сомнения в отдельных фичах.

Исследуя раскладку новых возможностей сохранить и, может быть, приумножить сбережения благодаря движению флагманов полупроводниковой отрасли реального сектора, можно задуматься о выборе между AMAT и производителем легендарных процессоров Snapdragon и отметить ценную бумагу Qualcomm, которая, судя по рынку, имеет определённую инерцию, взобравшись с минимумов года уже на $57 благодаря двум новым стимулам к повышению, включая обратный выкуп на $10 млрд (12% капитализации) и всё более чёткие контуры одобрения китайцами покупки NXP Semiconductors со стороны американского гиганта (QCOM).

В сфере макроэкономики, Китай обменял доступ к технологиям развитых стран на возможность фермерам из Америки и, скорее всего, таким компаниям, как Qualcomm, которая пользуется господдержкой нынешнего администрацией, активно торговать с Восточной Азией. Завтра в Америке выходят протоколы ФРС, данные минэнерго по запасам нефти (прогноз —2,5 млн баррелей в неделю) и апрельская статистика продаж на первичном рынке жилья (прогноз 680 тыс в год против 694 тыс в год месяцем ранее). 22 мая из отчётности ожидаются Urban Outfitters (NASDAQ:URBN), TJX Companies (NYSE:TJX), встреча с аналитиками состоится в Walgreens (NASDAQ: WBA). С пятницы в Евросоюзе вступают в силу новые правила защиты личных данных.

Кроме этого не перестаём повторять о том, что мы инвестируем в международные IPO, и если из прошедших размещений нам нравятся Dropbox и, может быть, Carbon Black, то из ближайших на 4% портфеля рекомендуем финтех Greensky (Nasdaq: GSKY). Как и у Greensky, у вашего бизнеса может быть стабильный рост оборотов на +30%-+50% в год в долларах, а может быть и $12 млрд совокупный объём трансакций, но в этом случае вложения в первичные размещения всё равно могут быть нужны, для диверсификации.