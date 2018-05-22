В понедельник S&P500 закрылся ростом на 0,7% на фоне консультаций США и Китая по вопросам двусторонней торговли. Стороны договорились принять эффективные меры по выравниванию торгового баланса. Позитива торгам добавила активность на рынке M&A. Торги проходили в узком диапазоне, ралли возглавили акции промышленных компаний. Все 11 секторов S&P500 закрылись в плюсе. Индекс малых компаний Russell 2000 устанавливает рекордные значения уже четвертую сессию подряд.

Доллар немного опустился по отношению к основным валютам. В паре с евро доллар снизился c 1,1768 до $1,1791.

Дональд Трамп может выйти из дальнейших переговоров с КНДР, если встреча с лидером Северной Кореи не состоится. Об этом в интервью Fox News заявил вице-президент Майкл Пенс. Президент США заявил о том, что в КНДР может реализоваться ливийский сценарий, если Ким Чен Ын откажется от мирного процесса. Срыв переговоров может негативно отразиться на широком фондовом рынке, но способен оказать поддержку акциям оборонных компаний.

Рост доходности на рынке государственного долга США продолжает набирать обороты. Впервые с 2009 года доходность 10-летних облигаций более чем на 1% превысила доходность global yields. Однако до достижения уровня в 4% мы не ожидаем резкого падения котировок акций. Внешний фон будет умеренно негативным, поскольку снова усиливается напряженность вокруг КНДР. Во вторник S&P500 уйдет в минус, так как потенциальный срыв переговоров между США и КНДР будет снижать инвестиционные ожидания рыночных участников. Сегодня мы ожидаем, что S&P500 снизится на 0,3%, до 2725 пунктов.

До открытия основной сессии сегодня отчитывается ритейлер Kohl’s. Прогноз предполагает нейтральный результат по прибыли на акцию (EPS) в 1-м квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается, что показатель составит $0,50 за акцию против $0,39 за аналогичный период прошлого года. Рост доходов может положительно повлиять на акции компании.