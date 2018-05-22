В понедельник утром торги российскими суверенными еврооблигациями начались с умеренного падения котировок, но оставшуюся часть дня цены бумаг были стабильны при низкой торговой активности. Внешний фон также по большей части был нейтральным: доходность UST10 после падения в пятницу практически не менялась, а цены на нефть к вечеру отыграли дневное снижение. Впрочем, по итогам дня суверенные евробонды подешевели незначительно. Так, на дальнем участке кривой котировки опустились всего на 0,2–0,3 п.п., а доходность выпуска RUSSIA’47 остается вблизи уровня 5,75%. Среднесрочные бумаги просели в цене на 0,1–0,2 п.п., в среднем вдоль суверенной кривой доходности поднялись всего на 2 б.п. Евробонды других развивающихся рынков вчера показали разнонаправленную динамику. Пятилетний CDS-спред России немного сократился – на 1 б.п. до 137 б.п.

Длинные выпуски Газпрома и бумаги Норникеля смотрелись несколько хуже рынка

В корпоративном сегменте динамика также была негативной, но довольно сдержанной, часть бумаг в цене практически не изменилась. Сильнее других в нефтегазовом секторе подешевели длинные евробонды Газпрома – на 0,2–0,5 п.п., среднесрочные выпуски эмитента, как и бумаги других нефтегазовых компаний, упали в цене на 0,1–0,2 п.п. Потери евробондов госбанков в среднем не превышали 0,1 п.п., и только «вечный» суборд ВТБ потерял чуть больше – 0,2 п.п. от номинала. Вторую торговую сессию подряд наблюдалось падение в субордах МКБ – они подешевели еще на 1,8–1,9 п.п., а «вечный» суборд CRBKMO’perp уже торгуется с доходностью к колл-опциону в размере 15,9%. В металлургическом секторе хуже рынка выглядели бумаги Норильского никеля, которые вчера упали в цене на 0,1–0,3 п.п., тогда как в среднем по сектору падение не превышало 0,1 п.п., и только PGILLN’22 (купон 4,699%, YTM 6,5%) подешевел на 0,2 п.п. Аналогичное снижение котировок (на 0,2 п.п.) показали выпуски MOBTEL’23 (YTM 5,2%) и GLPRLI’22 (YTM 6,5%).