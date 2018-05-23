Вчера лидерами роста вновь стали акции ТМК (+2,17%). Лидерами снижения стали акции Фосагро (-3,87%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 61,00-62,00, рубль укрепился на фоне роста цены на нефть выше $80 за барр.

Ритейлеры готовят к росту цен. Поводом к подорожанию могут стать ответные меры на санкции, которые допускают ограничения импорта продукции из ряда стран, а также на финансовые операции. Динамика котировок бумаг сектора на этой новости разнонаправленная. На мой взгляд, инвесторы пока сдержанно оценивают последствия санкций и ответных мер для ритейла, поскольку более 2/3 продукции на рынке – отечественного производства.

В России приоткрывают дорогу криптоактивам. Закон о регулировании деятельности так называемых криптоактивов принят в 1-м чтении. Может быть легализована деятельность по привлечению инвесторов в ICO, а также производству виртуальных активов. Закон является важным шагом для развития цифровой экономики. Новость, безусловно, положительная, потенциальный объем рынка ICO может составлять более $150 млн в год.

Ожидаю разнонаправленную динамику. На локальном рынке в центре внимания отчетность МТС за 1 квартал. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 61,00 —62,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2330 —2360 п.



