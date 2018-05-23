К торгам на Мосбирже допущены бумаги Tesla Motors (Nasdaq: TSLA). С учётом спроса на новые модели электромобилей традиционных марок, в течение 2-3 лет сооснователь Space X, собирающийся сажать одну и ту же ракету пару раз за одни сутки, может сфокусироваться на космическом туризме, к следующему году в Америке вырастет популярность электрических сноубордов от Tesla, а уже к июню на вечеринках в США можно будет увидеть огненное ружьё — новое изобретение компании того же лидера The Boring Company, которая прорыла первый из сети тоннелей под Лос-Анджелесом. Настоящий креатив приводит к развитию.

Бумага Tesla Motors ушла в локальный отскок, что может быть небезынтересно тем, кто приобретал эти бумаги, и хотя мы, может быть, и не советовали их брать, и пока не посоветуем, но не отрицаем, что рост Tesla тоже иногда возможен. Поводов для периодического отрастания бумаги из-под шортов может быть несколько.

Во-первых, партнёрство с Panasonic на новой фабрике SolarCity в Нью-Йорке, ведь бизнес по установке солнечных панелей идёт бок о бок с развитием накопителей электроэнергии.

Во-вторых, инвестиции в сверхдоходные инновации, такие как литиевая батарея, которая не возгорается при повреждении; литий используется для негативного электрода, который способен удвоить плотность и усилить заряд, цена батареек упала на 70% за последние пять лет, и это делает технологии Tesla на порядок доступнее.

В-третьих, почти все новые проекты Маска будут что-то покупать у Tesla Motors. Например, вакуумному поезду Hyperloop, в который инвестировала The Boring Company, Tesla запланировала продать $400000 электрических моторов и батарей.

В-четвёртых, вокруг Маска единомышленники: и иранский сооснователь проекта Шервин Пишавар, и Ричард Брэнсон, который инвестирует в 3-летний проект сооружения Hyperloop в Дубае, и сам Маск прочат технологии большое будущее. Не только благодаря периодически открывающимся раундам финансирования, но и по стройке, в которой, как говорят, главное — начать.

В-пятых, учтя снижение продаж электромобилей в мае-июне, кто-то на бирже, очевидно, может готовиться к тому, что в 3-м квартале Tesla может войти в топ-20 самых продаваемых автомобилей в Америке, по крайней мере, такая перспектива угадывается за прогнозом роста выручки до $6,5 млрд в квартал (для этого хватит продать 80 тысяч машин) при расширении валовой прибыли до $1,3 млрд. По оценке Маска, Tesla достигла темпов сборки 500 машин в день (+75% в месяц), это 3500 машин в неделю. Эти данные обосновываются выходом фабрики Gigafactory на выпуск более чем 3000 установочных комплектов оборудования в неделю, при пиковых темпах сборки вообще 5000 комплектов в неделю. Прогноз Bloomberg по сборке машин Tesla повысился до 3523/неделя.

После всех перипетий, включая самую масштабную в истории оптимизацию, кредитное качество находится в угнетённой зоне, а капитализация, если и обоснована, то исключительно добавленной стоимостью предприятия, которую формируют капитальные вложения, но есть и один фактор, поддерживающий спрос, – уверенность в изобретениях будущего, от приспособлений для вечеринок до космического туризма с помощью ракет, первую ступень которых можно запускать и возвращать на Землю дважды. Это лишь добавляет адреналина для любителей быстрой езды с ускорением за доли секунды. Только не нужно полагаться в вопросах выбора инвестиций только на себя и забывать о том, а чем обоснована капитализация?