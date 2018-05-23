Акционеры Корпорация ВСМПО-Ависма на годовом собрании во вторник приняли решение выплатить дивиденды за 2017 год из расчета 890,45 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. По итогам 2016 года компания выплатила дивиденды в размере 1,3 тыс. рублей на акцию, что в сумме составило более 14,988 млрд рублей. Таким образом, дивиденды за 2017 год сократится на 31%. Реестр для получения дивидендов закрывается 6 июня.

Снижение дивидендов компании связано с падением прибыли. В 2017 году ВСМПО-Ависма сократила чистую прибыль по РСБУ по сравнению с 2016 годом на 28%, до 19,14 млрд. рублей. Таким образом, компания направит на выплату дивидендов 54% чистой прибыли. Исходя из текущей стоимости акций корпорации, дивидендная доходность по ним составит 5,2%



