Российские суверенные евробонды показали положительную динамику при поддержке дорожавшей нефти. Вчера российские еврооблигации начали торговую сессию с роста, который продолжался в течение всего дня. Позитивная тенденция наблюдалась по всем бумагам развивающихся рынков, которые находились под давлением в последнее время, к тому же цены на нефть днем продолжили расти и вновь преодолели отметку 80 долл./барр. Доходность UST10 по итогам дня практически не изменилась. Так, сильнее других бумаг вчера подорожал выпуск RUSSIA’47 – плюс 1,1 п.п., а его доходность снизилась на 8 б.п. до 5,7%. Другие длинные евробонды прибавили по 0,6– 0,7 п.п. от номинала, а среднесрочные выпуски показали ценовой рост порядка 0,3–0,4 п.п. В среднем же доходности вдоль суверенной кривой опустились на 5 б.п. Пятилетний CDS-спред России также сократился на 5 б.п. до 132 б.п. Мы считаем вполне вероятным, что, пока цены на нефть остаются на текущих уровнях, спреды российских евробондов в краткосрочной перспективе могут умеренно сократиться.

Еврооблигации Газпрома и Полюса стали лидерами среди корпоративных бумаг. В корпоративном сегменте динамика тоже была позитивной, но оставалась достаточно сдержанной, и лишь некоторые бумаги показали заметный рост котировок. Так, в нефтегазовом секторе отметим длинные бумаги Газпрома, которые смогли прибавить по 0,3–0,6 п.п. от номинала, тем самым восстановив потери, понесенные накануне. Евробонды ЛУКОЙЛа выросли в цене на 0,1–0,2 п.п. Котировки бумаг госбанков преимущественно оставались стабильными, и только суборды Сбербанка вчера подорожали на 0,1–0,2 п.п. Лучше рынка смотрелись евробонды Полюса, сумевшие прибавить 0,2–0,3 п.п. от номинала, также стоит отметить бумаги Норникеля, которые подорожали на 0,1–0,2 п.п. Такой же рост (на 0,1–0,2 п.п.) вчера показали евробонды VEON. Сегодня внешний фон скорее позитивный: доходность UST10 утром начала резко снижаться, что может поддержать котировки российских бумаг, даже несмотря на падение цен на нефть. Азиатские рынки сегодня в минусе, как и фьючерсы на американские индексы.