Всего было продано бумаг на 29,4 млрд руб. Весь спрос был сконцентрирован в выпуске с погашением в августе, который ЦБ размещает по цене ниже номинала. Спрос же на выпуск с погашением в июле, по которому минимальная цена размещения по-прежнему равна номиналу, отсутствовал, так что аукцион не состоялся. Отсутствие интереса кажется вполне логичным – бумаги с погашением в августе более привлекательны для банков с точки зрения доходности.

Более интересной нам кажется динамика цены размещения августовского выпуска. На этой неделе ЦБ немного повысил минимальную цену размещения по этим облигациям относительно прошлой, что вполне логично. Максимальная заявленная цена со стороны банков, наоборот, снизилась на этой неделе, что привело и к снижению средневзвешенной цены размещения до 99,9467% от номинала. Таким образом, этот выпуск по-прежнему остается более привлекательным с точки зрения доходности, чем банковские недельные депозиты с учетом реинвестирования накопленного дохода.

Сегодня ЦБ проведет депозитный аукцион тонкой настройки. Вчера на регулярном недельном аукционе спрос составил чуть менее 2,8 трлн руб. при лимите 3,1 трлн руб. Это ниже, чем было размещено в ходе депозитного аукциона неделю назад. Снижение предложения должно быть связано с предстоящими налоговыми платежами в пятницу и в понедельник. Тем не менее навес избыточной ликвидности остается значительным – сегодня с утра депозиты банков в ЦБ превысили 3,35 трлн руб., а корсчета – 2,2 трлн руб. В этих условиях решение провести депозитный аукцион тонкой настройки кажется вполне логичным. Лимит установлен на уровне 720 млрд руб., средства привлекаются на два дня, поэтому банки, вполне вероятно, проявят интерес к этому аукциону.