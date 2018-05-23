Позитивная динамика валютного рынка оказала поддержку ОФЗ, завершившим вчерашнюю сессию в положительной зоне. По итогам торгов среднесрочные и длинные облигации опустились в доходности на 2–4 бп, а короткие бумаги закрылись разнонаправленно. В частности, выпуски с погашением в 2019 г. завершили день на прежних позициях, в то время как ОФЗ-26214 (YTM 6,75%) снизился в доходности на 6 бп. Ценовая волатильность была минимальной: доходности снижались постепенно, закрывшись на внутридневных минимумах. Активность во флоутерах и выпусках, индексируемых на инфляцию, практически отсутствовала, и в итоге они закрылись преимущественно без изменений. На объявление параметров очередного аукциона рынок отреагировал сдержанно.

Как мы и предполагали, с учетом слабого спроса на предыдущем аукционе со стороны иностранных инвесторов на этот раз Минфин решил предложить к размещению набор из выпуска с фиксированным купоном ОФЗ-26223 и 10-летнего ОФЗ ИН-52002 на сумму по 15 млрд руб. каждый. Стоимость индексируемого на инфляцию выпуска с момента его выхода на рынок в начале апреля выросла более чем на 1,0 пп. Как мы отмечали в обзоре, посвященном дебютному аукциону нового ОФЗ-ИН, оценка бумаги выглядела привлекательной. На наш взгляд, потенциал роста стоимости выпуска до конца не исчерпан, и на сегодняшнем аукционе спрос на него может оказаться довольно высоким.