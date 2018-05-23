Во вторник S&P500 закрылся снижением на 0,3%, растеряв оптимизм начала торгов из-за потенциального переноса встречи Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. На минувшей неделе Пхеньян отказался от участия в мирных переговорах с Сеулом, объяснив это совместными военными учениями Южной Кореи и США. Лидером падения из-за снижения цен на нефть стал энергетический сектор.

Индекс доллара немного вырос на фоне торговых споров с Европой. В паре с евро доллар поднялся с 1,1791 до 1,1778.

Президент США Дональд Трамп ищет способ сократить поставки стали и алюминия из ЕС на 10%. Европа считает введение пошлин незаконной мерой и не намерена мириться с данным решением. Напомним, что в конце марта США установили пошлины на стальную и алюминиевую продукцию в размере 25% и 10% соответственно для всех зарубежных поставщиков на американский рынок. Позже было решено отсрочить введение данных тарифов для ЕС, Канады и Мексики до 1 июня.

Сегодня внешний фон для рынка будет умеренно негативным. Угроза торговой войны сместилась из Китая в Европу. Трамп заявил, что не удовлетворен переговорами с Китаем, а также признал возможность переноса встречи с лидером Северной Кореи. Обе эти новости также негативно влияют на настроения инвесторов. Между тем позитивной динамики стоит ждать от финансового сектора, так как законопроект о смягчении банковского регулирования прошел голосование в Конгрессе. Тем не менее мы ожидаем, что в ходе сегодняшней сессии S&P500 снизится на 0,3%, до 2715 пунктов.

До открытия основной сессии 23 мая за 1-й квартал отчитывается Target Group (TGT). Прогноз предполагает повышение прибыли на акцию (EPS) с прошлогодних $1,21 до $1,39. Тем не менее необходимо убедиться, что выросла доля онлайн-продаж, так как увеличение прибыли на акцию частично объясняется регулярными процедурами buy back. Ожидаем положительной реакции акций компании на публикацию квартальных результатов.