В преддверии публикации протоколов FOMC (сегодня в 21:00 МСК) инвесторы вновь активно занимают позиции в американской валюте на глобальных рынках. К началу второй половины дня в среду доллар укреплялся почти ко всем валютам развивающихся рынков, а индекс доллара прибавлял порядка 0,2%. При этом потери рубля хоть и особо не выделялись на фоне других коллег по EM, но все-таки были наибольшими (-0,6%, если не считать обвала турецкой лиры на 3,3%), чему в том числе способствовала и коррекция цен на нефть. Еще вчера в вечернюю сессию рост котировок марки Brent выше 80,40 долл. за баррель все-таки позволили рублю протестировать диапазон ниже 61, однако к сегодняшнему утру цены опускались ниже 79 долл., и рубль вновь оказался дешевле 61,5.

Фактор налогового периода вкупе с абсорбированием ликвидности Банком России по-прежнему ограничивает потери рубля при негативной конъюнктуре. Во вторник банки сократили свои позиции на недельных депозитах в ЦБ на 445 млрд руб., однако уже сегодня Банк России проведет дополнительные депозитные операции «тонкой настройки» со сроком привлечения средств до пятницы. Лимит на сегодняшнем аукционе весьма внушительный — 720 млрд руб., однако с учетом того, что средства вернутся в систему к моменту проведения основных налоговых платежей, объем предложения участников на сегодняшнем аукционе может оказаться достаточно большим. Общий отток ликвидности на оставшиеся налоговые платежи оценочно может превысить 1 трлн руб.

Мы по-прежнему полагаем, что вчерашнее тестирование рублем отметки в 61 пока является максимумом из того, что отечественная валюта может сделать в текущей ситуации, и для закрепления в данном диапазоне потребуется, как минимум, сохранение цены на нефть вблизи 80 долл. за баррель, дальнейшая коррекция индекса доллара в сторону 93 пунктов и отсутствие негативных новостей в части санкционной тематики. В преддверии публикации важной статистики и протоколов FOMC в среду мы ожидаем консолидации пары доллар/рубль в районе 61,5 руб., при этом новые попытки индекса доллара закрепиться вблизи 94 пунктов позволят американской валюте приблизиться к 62 руб. на внутреннем рынке.