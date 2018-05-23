В среду, 23 мая, российский фондовый рынок ускорил падение: индекс РТС теряет 2%, а ММВБ – чуть меньше (-1%), за счет ослабления рубля на 0,4%.

Спровоцировали распродажу отечественных активов негативные настроения на мировых фондовых площадках, особенно на фоне того, что закончилась поддержка со стороны раллирующей нефти. Более слабые, чем ожидалось, предварительные данные по майским PMI производственного и непрозводственного секторов экономики ЕС несколько ослабили пыл «быков» на европейских площадках. Заявления Д.Трампа о том, что сделка с Китаем по внешней торговле вряд ли пройдет легко и что придется менять структуру торгового баланса между странами, ослабили оптимизм азиатских инвесторов. Более того, ожидание сегодняшней публикации протоколов ФРС США с заседания 1-2 мая в целом сдерживает активность инвесторов на развивающихся рынках.

Помимо внешнего новостного фона заметно ослабила спрос на российские активы коррекция в нефтяных котировках. Сегодня баррель Brent дешевеет на 0,4% на фоне опасений, что члены ОПЕК на июньской встрече могут принять решение нарастить добычу, чтобы компенсировать потенциальное сокращение экспорта из Ирана и продолжение падения экспорта из Венесуэлы.

На этом фоне в лидерах снижения на отечественном рынке акции нефтяного сектора (-1,1%): Сургутнефтегаз преф (-2,5%), не столько из-за снижения цен на нефть, а на фоне укрепившегося за прошлые 2 дня рубля, Лукойл (-1,9%), Роснефть (-1,5%). Сильнее всех дешевеют префы Башнефти (-4,4%) после того, как Совет директоров озвучил рекомендацию по дивидендным выплатам за 2017 г. на уровне 159 руб. на акцию, что несколько ниже ожиданий рынка. Хотя в целом дивидендная доходность на уровне 9% (к текущей цене) выглядит вполне привлекательно.

Растут сегодня акции компаний, ориентированных на внутренний рынок: X5 Retail (+1,3%), М.Видео (+1%), Mail.ru (+0,8%), Эталон Групп (+0,7%).