Вчера российский рынок показал отрицательную динамику — MSCI Russia Capped (ERUS) снизился на 0,78%, индекс РТС снизился на 2,27%.

Наш рынок был слабее большинства других развивающихся рынков – индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets (EEM) снизился на символические 0,04%. Можно отметить устойчивость акций Ростелекома (простых и привилегированных), которые имеют дивидендную доходность порядка 8%, что выше среднего значения, и относительную силу акций Газпрома (-0,3%).

О ситуации в акциях Газпрома мы подробно писали во вчерашнем дневном комментарии, поэтому сейчас напишем кратко. На часовых графиках имеется «бычье расхождение» на индикаторе MACD, поэтому «быки» реализовали игровой момент на покупку, который можно назвать «ложное пробитие локального минимума 145,19 от 18.05.18». Напомню, что вчерашний минимум по акциям Газпрома находился на уровне 144,88.

Инвесторы ожидают укрепления доллара, потому что ФРС продолжит процесс постепенного повышения ставок. Более сильный доллар представляет угрозу для развивающихся стран. Кроме того, в ряде развивающихся стран сильно выросли политические риски. Известный эксперт и инвестор по развивающимся рынкам Марк Мобиус считает, что стоит ждать дальнейшего их снижения, а ситуация в Турции создаст «эффект домино». Краткосрочная ситуация для развивающихся рынков может сложиться по мнению Мобиуса весьма драматично, но в долгосрочной перспективе с развивающимися рынками все будет «очень хорошо».

За последние три-четыре года основные развивающиеся страны стали свидетелями различных политических и экономических реформ. Изменение демографии и улучшение положения более молодого населения сигнализируют о том, что в будущем перспективы развивающихся стран могут значительно улучшиться, сказал он.

Насчет демографии ничего сказать не могу, но с середины июня на нашем рынке начнется «дивидендный сезон», и ситуация на нем действительно улучшится. Уже сейчас такие акции как Ленэнерго прив. показывают относительную устойчивость к негативным тенденциям. На этой неделе на фоне высоких цен на нефть индекс МосБиржи ухитрился пробить вниз восходящий апрельский тренд. Вероятно, он еще несколько снизится до технической поддержки 2274. Ну а в дивидендный сезон индекс МосБиржи будет двигаться наверх не по апрельскому, а по менее агрессивному восходящему тренду. Ну а после отсечки Газпрома 19 июля движение рынка наверх прекратится.

Из-за геополитической напряжённости между Россией и США со второй декады апреля идет отток средств из фондов, ориентированных на российские акции. На этом фоне слабо верится в долгосрочные повышательные тренды на нашем рынке. Запад позволит нам стричь «политические купоны» от успешного проведения ЧМ по футболу 2018 и ослабит «санкционную хватку»? Я в этом сильно сомневаюсь.