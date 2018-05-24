Российский рынок откроется несущественным снижением. Рубль ослабнет на фоне укрепления доллара к мировым валютам благодаря протоколам FOMC ФРС США, которые увеличили до 86% вероятность повышения верхнего уровня процентной ставки на 25 б.п. до 2% на заседании в июне.

Из протокола следует, что ФРС видит рост экономики, и это обеспечит скорое повышение процентной ставки. При этом Комитет не будет спешить с темпом увеличения ставки, и нужно будет дождаться твердых результатов по инфляции на целевом уровне в 2%. Также комитет отметил обеспокоенность за торговые отношения между США и Китаем.

Поэтому теперь, кода стало ясно, что ФРС повысит ставку в июне инвесторы переключились на геополитические риски: возможный срыв встречи лидеров КНДР и США, а также очередная корректировка условий Президента США по торговой сделке с Китаем.

Кроме того, в пользу доллара продолжают играть аукционы Казначейства на текущей и следующей неделях, подросший PMI в промышленности и сфере услуг.

Сегодня стартовал ПМЭФ-2018, и российский фондовый рынок будет реагировать на любые заявления глав компаний и правительства. Существенным вопросом для инвесторов станет возможное принятие закона об уголовной ответственности за соблюдение антироссийских санкций, что грозит ускорить снижение иностранных инвестиций в РФ.