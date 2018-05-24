Российские индексы вчера обвалились под влиянием негативных настроений на мировых рынках, а также из-за валютного кризиса в Турции, который отразился на остальных рынках развивающихся стран. Индекс РТС упал на 2,3%, а индекс ММВБ потерял 1,4%. Вечером Банк Турции резко повысил учетную ставку, что стабилизировало турецкую лиру, однако сегодня утром ее курс вновь снижается. Европейские индексы вчера заметно подешевели, Euro Stoxx 50 отступил на 1,3%. Тревоги по поводу экономической политики нового правительства Италии добавились к опасениям, связанным с замедлением роста экономики еврозоны. Кроме того, возможная отмена встречи президента Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына создает угрозу нового обострения ситуации в АТР.

Предварительные значения производственного индекса, индекса сферы обслуживания и композиционного индекса PMI от Markit для еврозоны за май оказались ниже ожиданий рынка. Хотя индексы по-прежнему существенно превышают уровень 50, тот факт, что они не дотянули до прогнозов, усилил опасения, что пик роста европейской экономики уже пройден, а осложнения в торговле с США и дорожающие энергоносители приведут к его замедлению. Американские предварительные индексы Markit PMI в мае оказались заметно выше 50 и немного превысили прогноз рынка, подтвердив хорошее состояние экономики. Однако опубликованные вчера протоколы майского заседания ФРС показали, что регулятор не намерен спешить с ужесточением политики. Поэтому доходности американских казначейских обязательств вчера снизились, а фондовые индексы подросли.