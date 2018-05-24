ФРС остановила рост доходности трежерис около 2,99%, увеличила индекс S&P 500 на +0,3% до 2733,29 пункта (благодаря секторам FAANG, потребтоваров и медицины), и Dow 30 — на +0,2% до 24886,81 пункта (при подорожании Merck, McDonald's, Intel на более чем +1,2%), уронив пару евро/доллар к 1,17. Корейский фактор повысил золото до $1295. Возможность падения спроса в развитых странах на 1 млн баррелей в день из-за дороговизны остановила рост нефти Брент на $79,5 за баррель.

Что касается шорта биткойна на Чикаго, то биткойн упал до $7,7 тыс на обсуждении 18%-ного налога на криптооперации как услугу в Индии. Криптовалюта остаётся уязвима, потому что её крадут, дают взаймы для шорта, и валютой-то не считают, а скорее услугой. Шорт биткойна на Чикаго – идея только для опытных инвесторов, о которой я писал в конце декабря.

День аналитика Micron улучшил отношение к сектору компьютерной памяти и способствовал увеличению капитализации Intel и Western Digital (Nasdaq: MU, INTC, WDC). Покупки трио при снижении биткойна объяснялись тремя аргументами: первый – $29 млрд денег на балансе этих трёх компаний, часть которых пустят на обратный выкуп акций, второй – новые запатентованные модели дорогостоящей памяти увеличат выручку, третий – продолжение партнёрства Intel и Micron, к которым в качестве диверсификации идут бумаги Western Digital.

В сфере макроэкономики, ФРС выразила нежелание спешить с повышением ставок, США оставили открытым путь к отмене американо-корейских переговоров и заговорили о введении пошлин на автомобили из других стран. Сегодня в США данные по перепродажам жилья, отчётность Medtronic, Nutanix и Autodesk.

Из прошедших IPO мы продолжаем оставаться в Dropbox и, может быть, участвуем в Carbon Black. Рекомендованное на 4% в хедж-фонд наших управляющих, IPO проекта доступных займов GreenSky, запрайсилось по $4,3 млрд, с учётом опциона по $7,57 млрд, или $23 на акцию; сегодня начнёт торговаться на бирже.



