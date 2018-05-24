Большую часть сессии 23 мая американские индексы провели в красной зоне, однако в последние часы торгов, после публикации протоколов последнего заседания ФРС, сумели выйти в плюс и завершить день ростом. Из протоколов стало известно, что монетарные власти спокойно относятся к инфляции и не собираются предпринимать экстраординарных мер для ее сдерживания. Публикация оттеснила на второй план торговые переговоры и другие проблемы внешнеполитического характера. Финансовый сектор потерял за день 0,6%, несмотря на смягчение регулирования, так как его акции традиционно находятся в обратной корреляции с процентными ставками. В плюсе оказались сектора технологий и коммунальных услуг.

Доллар вырос по отношению к основным валютам. В паре с евро доллар поднялся с 1,1778 до 1,1696.

Акции General Electric (NYSE: GM) упали в цене более чем на 7% на торгах в среду. Это стало крупнейшим однодневным падением котировок компании за девять лет. Акции пошли вниз после того как компания заявила, что в этом году не ожидает роста прибыли в своем проблемном энергетическом бизнесе. Генеральный директор компании Джон Флэннери заявил, что, по его мнению, рынок для крупных газовых турбин GE останется слабым до 2020 года. Низкий спрос на турбины не позволяет компании повысить стабильность денежного потока. В конце 2017-го GE снизила дивиденды и может вновь пойти на такой шаг, что оказывает негативное влияние на ее акции.

Протоколы заседания ФРС прибавили позитива фондовым площадкам, так как их риторика оказалась мягче, чем ожидали инвесторы. Тем не менее неопределенность в вопросах торговли с Китаем и по поводу переговоров с Северной Кореей сохраняется. Нервозности участникам торгов добавляет нестабильность на развивающихся площадках, в том числе девальвация турецкой лиры, а также неясные перспективы итальянской экономики с приходом нового правительства. Сегодня мы ожидаем, что S&P500 снизится на 0,2%, до 2725 пунктов.

Из экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на отчет по продажам на вторичном рынке жилья. После вчерашних сдержанных результатов продаж новых домов мы не ждем, что показатель превысит общерыночный консенсус. Таким образом, значительного влияния на ход торгов публикация не окажет, но отразит состояние рынка недвижимости.

Отчеты ритейлеров продолжают выходить, и сегодня финансовые результаты представит Best Buy. Ожидается рост прибыли торговой сети, что может положительно сказаться на ее акциях. Однако стоит обратить внимание на перспективы компании, так как из-за партнерства с Amazon может снижаться маржинальность ее бизнеса.