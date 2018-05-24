Российский рубль в четверг днем торгуется с небольшой активностью в парах с иностранными валютами. Сейчас он игнорирует просадку в нефти, а ранее так и не отыграл укрепление доллара к евро до максимумов года. С одной стороны, рубль неплохо поддерживается проходящим сейчас налоговым периодом, но, вероятно, на рынке есть что-то еще, исполняющее роль стабилизирующего фактора. Это могут быть уменьшенные по сравнению с обычным уровнем покупки Минфином иностранной валюты, что позволяет рублю чувствовать себя комфортно, или целевые операции крупных инвесторов в определенных целях.

Доллар США к настоящему времени стоит 61,36 руб. и растет на 0,06%. Евро торгуется по 71,87 руб. (+0,2%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 25 мая, составляют 61,40 руб. за американскую валюту и 72,00 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 19 и 18 копеек соответственно.

Цены на нефть снова ушли в минус. Баррель североморского сорта Brent падает на 1,2% и торгуется по $78,89. За бочку легкой нефти WTI предлагают $70,99 (-1,2%). Опубликованный накануне отчет Минэнерго показал резкий рост запасов нефти за неделю — почти на 6 млн баррелей с одновременным ростом запасов бензина и небольшим снижением запасов дистиллятов. В преддверии отпускного сезона в Штатах подобные цифры смотрятся удивительными, и рынок закономерно отступает. Дополнительным «медвежьим» фактором выступает информация о продолжении роста добычи в США (+2 тыс. баррелей/сутки за неделю).

Вчерашние аукционы Минфина по предложению ОФЗ прошли вполне успешно — оба выпуска разместились полностью, книга заявок в обоих случаях оказалась переподписана в два раза. Это хороший сигнал для рубля в целом, он означает, что майские указы президента Владимира Путина и последующий бурный поиск денег на их осуществление никого не испугали и не насторожили.

Доллар США закроет сегодняшние торги в диапазоне 61,00-61,85 руб., евро – в границах 71,60-72,50 руб.