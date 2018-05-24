Согласно опросу ведущих инвестбанков, в 4-м квартале 2018 года ставка ФРС достигнет 2,5% и будет повышена четырежды за год.

Первый раз в текущем году ставку с 1,5% до 1,75% подняли 21 марта. Главными аргументами в пользу этого решения регулятор назвал исторически низкий уровень безработицы, а также приближение значения индекса расходов на личное потребление (core PCE deflator, инфляция потребления, за исключением цен на продукты питания и энергоносители) к целевому значению в 2%. По итогам марта показатель достиг 1,9% г/г. Потребительская инфляция (Core CPI за исключением цен на продукты питания и энергоносители) составила 2,1%, что говорит о позитивном тренде, поскольку в феврале этот индекс равнялся 1,8%. Мы ожидали ускорения инфляции к началу осени, однако ее темпы значительно превзошли наш прогноз. Это указывает на фундаментальный разогрев экономики.

Тем не менее замедление роста объемов розничных продаж до 0,3% м/м в апреле по сравнению с 0,8% м/м в марте, а также повышение индекса доллара (DXY) обусловят более сдержанный подход ФРС к ужесточению монетарной политики. Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в США снижается третий месяц подряд и по итогам апреля составил 57,3 пункта.

С вероятностью в 95% ФРС поднимет процентную ставку на 0,25% пункта на заседании в июне. На это указывает достижение инфляцией таргетируемых значений, а также уровень безработицы, который в апреле оказался на историческом минимуме 3,9%. Даже несмотря на последние данные по объемам розничных продаж и нейтральный индекс деловой активности, вероятность того, что в текущем году американский регулятор повысит процентную ставку четырежды, усиливается. Таким образом, наиболее вероятное значение ставки ФРС на конец 2018 года составит 2,25–2,5%.

Благодаря ужесточению денежно-кредитной политики и укреплению доллара компании малой и средней капитализации чувствуют себя прекрасно. Рост национальной валюты мешает корпорациям, которые получают выручку за рубежом. Протекционистская политика Белого дома помогает малому бизнесу, ограждая его от несправедливой конкуренции со стороны иностранных компаний. Более того, у малых и средних фирм, которые работают в США, до последнего времени была более высокая налоговая ставка, чем у крупнейших корпораций.

После принятия реформы налогообложения маржинальность американского МСБ резко увеличилась. За счет этого небольшие компании продолжат обеспечивать более высокую доходность для своих инвесторов по сравнению с голубыми фишками: с начала года Russell 2000 (индекс компаний малой капитализации) прибавил 5,9% при росте S&P500 на 1,6%. Ожидаю, что данный тренд продолжится до конца 1-го квартала 2019 года. У индекса Russell 2000 P/E составляет 46 пунктов, до которого за счет роста прибылей он опустился с уровня конца 2017 года 49,89. Таким образом, потенциал роста для этого инструмента остается. Считаем, что лучшей идеей покупку iShares Russell 2000 ETF (IWM), поскольку у многих компании МСБ повышенный риск ликвидности.

Также перспективно выглядит финансовый сектор, на который ФРС обращает особое внимание. Именно Федрезерву принадлежит инициатива по ослаблению его регулирования. 22 мая Конгресс США принял законопроект, по которому, в частности, статус системно важного банка получают только кредитные организации с капитализацией от $250 млрд. Благодаря повышению регуляторной планки такие банки, как SunTrust Banks, Citizens Financial Group и BB&T, получили дополнительные возможности для наращивания региональной выручки. Более широкий доступ к инструментам сектора предоставляет ETF SPDR KBW Regional Banking (KRE), который включает в себя практически всех бенефициаров малой капитализации из банковской отрасли. До конца 2018 года KRE продолжит расти и достигнет $70.

В 2019 году тенденция изменится, поскольку близкая к 3% ключевая ставка вызовет турбулентность в экономике. Я полагаю, что ФРС будет удерживать ставку у 3%, повышая и снижая ее в зависимости от состояния экономики. Если же регулятор не будет придерживаться такой политики, он рискует спровоцировать повторение ситуации 2008 года. Одной из причин этого является спред между двух- и 10-летними казначейскими облигациями, который сокращается за счет повышения ставок. Сейчас этот показатель находится на уровне 50 пунктов, а после того, как он упадет ниже нуля, волатильность снова усилится и рынок будет ждать резкого смены направления движения.