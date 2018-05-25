В корпоративном сегменте динамика в четверг была также весьма позитивной, и часть бумаг смогла подорожать намного сильнее суверенных выпусков, тем самым сократив отставание последних дней. В нефтегазовом секторе существенно выросли котировки всех бумаг – в среднем на 0,2–0,5 п.п., а длинные выпуски Газпрома прибавили 0,6–1,1 п.п. от номинала. Суборды Сбербанка уже третий день оставались в лидерах среди бумаг госбанков – плюс 0,3–0,6 п.п. от номинала. Заметно подорожали и евробонды ВЭБа – на 0,2–0,4 п.п. Суборды частных банков оказались в аутсайдерах, их котировки продемонстрировали лишь незначительный рост. В металлургическом секторе вчера, как и в предыдущие дни, лидировали евробонды Полюса – плюс 0,3–0,9 п.п. от номинала. Стоит отметить выпуск METINR’20 (YTM 4,9%), который вырос в цене на 0,7 п.п., тогда как остальные еврооблигации сектора прибавили по 0,2–0,4 п.п. Сегодня внешний фон скорее негативный: доходность UST10 вечером немного подросла и сейчас стабильна, цены на нефть продолжают падение. Азиатские рынки сегодня снижаются, тогда как фьючерсы на американские индексы растут.
Корпоративные долговые бумаги дорожают сильнее суверенных выпусков
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