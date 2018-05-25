Активность на рынке ОФЗ повысилась. Вчерашний день был в целом позитивным для российского долгового рынка, фиксировался рост спроса на бумаги со стороны как местных игроков, так и нерезидентов. В результате объем торгов резко увеличился, превысив 40 млрд руб., это практически вдвое больше, чем накануне. Возможно, Россия рассматривается сейчас в качестве тихой гавани, особенно с учетом турбулентности на некоторых других развивающихся рынках, например в Турции.

Кроме того, спросу на ОФЗ могли способствовать опубликованные в среду вечером протоколы последнего заседания Федрезерва. Они, в частности, показали, что единства мнений по поводу количества повышений ставки ФРС среди голосующих членов комитета нет. Это означает более медленное сокращение дифференциала процентных ставок и делает российский долг более привлекательным для глобальных инвесторов. Основная торговая активность вчера наблюдалась в средне- и долгосрочном сегменте рынка ОФЗ, доходность большинства облигаций снизилась на 4–5 б.п.