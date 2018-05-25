На будущей неделе российские компании продолжат закрывать реестры акционеров для участия ГОСА и выплаты дивидендов. В частности, для начисления выплат реестр закроют «ТрансКонтейнер» и «Детский Мир». Особое внимание стоит обратить на международную отчетность «Сбербанка» за I квартал 2018 года. Рынок ждет хороших показателей, которые поддержат котировки банка. Накануне публикации отчетности бумаги «Сбербанка» торгуются по 226 руб. за акцию.

В понедельник, 28 мая, на валютном рынке будет тихо и спокойно. В США празднуют День памяти, поэтому американские фондовые площадки торговаться не будут. Важной статистики не намечается. Если в рамках завершающегося в субботу ПЭМФ будут сделаны важные заявления, то волатильность российских индексов может возрасти в понедельник.

Во вторник, 29 мая, будет немного повеселее: американские площадки возобновят работу, индекс S&P 500 в последнее время восстанавливается, тем не менее причин, чтобы обновить вершины, нет и в ближайшие недели не предвидится. Вечером Штаты представят индекс доверия потребителей за май. По ожиданиям, индекс снизится со 128,7 до 128 пунктов. Тем не менее, позиции доллара сильны. В течение недели мы ожидаем снижения пары евро/доллар в район 1,157.

В среду, 30 мая, волатильность пары евро/доллар повысится. Темпы роста ВВП за I квартал опубликует Франция, данные по безработице и инфляции представит Германия. В последнее время европейская статистика начала ухудшаться, что говорит о новой нестабильности в экономике Евросоюза. Дальнейшее ухудшение данных лишь усилит рост доллара. Вечером данные по темпам роста ВВП в I квартале 2018 года представят США: ожидается улучшение показателя c 2,3% до 2,4%. Так же стоит обратить внимание на изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе.

Кроме доллара США, участникам рынка в этот день будет интересен канадский доллар. В среду Банк Канады примет решение по процентной ставке. С большой долей вероятности ставка останется неизменной. Регулятор не спешит повышать ставку, так как экономический рост страны замедлился, и дальнейшая судьба ставки зависит от того, насколько длительным будет это замедление. На решение Банка Канады валюта отреагирует скромно и продолжит плавно ослабевать.

В четверг, 31 мая, Канада представит статистику по ВВП, которая как раз отразит состояние экономики. Мы ожидаем снижения темпов роста, что подтолкнёт канадскую валюту к дальнейшему падению.

В этот же день в Китае будут опубликованы индексы деловой активности в производственном и непроизводственном секторах (PMI): ожидается незначительное снижение показателей.

Кроме того, в четверг в середине дня будут опубликованы данные по инфляции в еврозоне. Аналитики ожидают роста показателя до 1,6%.

Цены на нефть снижаются на фоне новостей о возможном увеличении добычи странами ОПЕК. С нашей точки зрения, коррекция на рынке давно назрела, рынок очень долго рос и настал момент, когда инвесторы должны зафиксировать прибыль. В четверг выйдут данные по коммерческим запасам нефти в США: ожидается прирост, что усилит коррекцию на рынке.

В пятницу наиболее важной станет статистика из КНР. Страна опубликует индекс деловой активности в производственном секторе. Пока индекс остается на приемлемых уровнях, поэтому говорить об усугублении экономической ситуации в КНР не приходится. Вечером статистику по деловой активности и безработице представят Штаты, данные будут сильные, а значит доллар укрепит свои позиции.

По совокупности всех событий можно сказать, что доллар США будет однозначным фаворитом недели, мы ставим на его рост. Рублевые пары достигли уровней, от которых корректируются наверх. Коррекция может продлиться еще пару дней, после чего пары повторят попытку протестировать новые значения. Для пары доллар/рубль это отметка 61 руб., а для пары евро/рубль – 71,5 руб.