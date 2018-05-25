Глава МВФ Кристин Лагард призывает к большей независимости центрального банка Турции. Турецкая лира потеряла больше 25% своей стоимости с начала года. Длительная задержка с решением вопроса повышения процентной ставки и комментарии президента Реджепа Эрдогана нервируют рынки и ставят под сомнение независимость монетарной политики в Турции. На этом фоне волатильность сохраняется. Курс лиры к доллару отошел от максимальных значений, после того как ЦБ Турции повысил ставку с 13,5% до 16,5%. Мы проанализировали ставки на денежном рынке Турции, которые совпадают с новым уровнем регулятора. Максимальное ставка по депозитам овернайт составляет 18,5%, и это говорит о том, что ситуация на денежном рынке находится под контролем регулятора.

Однако опасения вызывают резервы Турции, которые находятся ниже уровня достаточности по методике оценки МВФ. В частности, резервы не покрывают краткосрочный внешний долг почти дважды, поэтому бороться с девальвационным давлением центральный банк может только путем регулирования процентной ставки или ужесточения валютного контроля, который означает ограничение конвертируемости лиры.

Мы считаем, что у центрального банка пока достаточно инструментов, и ожидаем дальнейшее повышение ставки в этом году, если давление на лиру сохранится. Привлекательными выглядит теперь доходность суверенных бондов Турции. На инвестициях в трехлетние еврооблигации можно получить доходность больше 5% в долларах без валютного риска, хотя с политическим и кредитным. Однако мы считаем, что для принятия инвестиционных решений стоит дождаться конца избирательного цикла в июле. Именно тогда появится возможность убедиться в самостоятельности решений центрального банка и его способности обуздать инфляцию, так как после выборов президент собирается отменить должность премьер-министра и получить больший контроль над монетарной политикой, что негативно скажется на экономических перспективах Турции.