К концу недели нефть пытается зафиксироваться на уровнях вблизи 77$. Поводом для коррекции нефтяных цен с трехлетних максимумов послужили комментарии глав Минэнерго РФ и Саудовской Аравии о возможном переходе к наращиванию добычи в странах-участниках ОПЕК+ с целью замещения венесуэльских и иранских поставок во второй половине 2018 г.

У инвесторов такие заявления автоматически вызывают опасения возвращения навеса со стороны предложения. В свою очередь, мы полагаем, что на июньском заседании нефтяные экспортеры в формате ОПЕК+ определят изменения в квотах для некоторых участников сделки, которые осуществят замещение выпадающих поставок лишь отчасти. При таком развитии событий, на наш взгляд, баланс на нефтяном рынке продолжит улучшаться, поддерживая цены.

Мы отмечаем тот факт, что текущая коррекция нефтяных цен существенным образом связана со снижением гипер-оптимизма среди спекулянтов, вызванного геополитикой ранее. Движение цен к уровню 75$ в ближайшие 2 месяца видится фундаментально обоснованным. В перспективе следующей недели ожидаем движения нефтяных цен в диапазоне 75,9-78.5$.