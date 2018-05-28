Правительство продолжает обсуждать варианты финансирования дополнительных бюджетных расходов на сумму 8 трлн руб. в ближайшие шесть лет, необходимых для выполнения нового майского указа президента. По последним данным, наряду с вероятной пенсионной реформой вторым наиболее возможным способом финансирования расходов будет повышение ставки НДС с 18% до 20% и упразднение льготной 10%-й ставки НДС.

Это не оказалось сюрпризом: во-первых, как мы упоминали ранее, недавние успехи правительства в части улучшения собираемости НДС (в результате чего бюджет получил примерно 0,3 трлн руб. дополнительных налоговых доходов в 2017 г.) были сильным аргументом в поддержку повышения ставки НДС. Во-вторых, хотя повышение НДС должно привести к ускорению инфляции примерно на 0,8-1,0 п. п., текущий низкий уровень роста цен (на 2,4% г/г в апреле) создает благоприятный фон для повышения ставки НДС.

Учитывая постоянные заявления Минфина о том, что правительство должно избежать повышения подоходного налога, складывается впечатление, что повышение пенсионного возраста и повышение ставки НДС станут двумя основополагающими механизмами предстоящего налогового маневра.