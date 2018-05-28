Рост ритейла, и прежде всего Foot Locker, Ralph Lauren, Lowe’s, Tiffany, увеличил S&P 500 на +0,3% в неделю до 2721,33 пункта. Подорожание Intel, Boeing, Microsoft и Verizon повысило индекс Dow 30 на +0,2% в неделю — до 24753,09 пункта.

Шаг Кореи навстречу переговорам с США оставил цену золота около $1298,5 за унцию. Оценки избытка предложения нефти при ценах выше нынешних сбили котировку эталонного сорта нефти Брент до $75,2 за баррель.

Спрос на безрисковые активы летом уменьшил доходность трежерис до 2,93%. Ситуация вокруг долга Италии уронила пару евро/доллар до 1,1725.

Что касается шорта биткойна на Чикаго, то главная криптовалюта упала с $7,33 тыс до $7,16 тыс на обсуждении 18%-ного налога на криптооперации как услугу в Индии и скорого запрета на криптотрейдинг в 11 странах мира со стороны биржи Bithumb.

Бумаги сети магазинов обуви и аксессуаров Foot Locker (Nyse: FL, $55,74) резко выросли и показывали прошедшую доходность +37,5% за полгода без учёта дивидендов (прогноз выплат 3% в год) на резком ускорении сбыта при сохранении валовой рентабельности на уровне 31,6% при выручке $7,8 млрд в год.

Бумаги казино могут оказаться под влиянием статистики выручки за апрель, которую на этой неделе представят в Неваде и Макао, при этом в Макао ждут роста продаж на +15-+20%, а в Неваде ждут забастовки 50 тысяч работников отельного сектора на 30 курортах.

В секторе автомобилестроителей главными поводами для движения будут данные о продажах автомобилей в США за апрель, которые могут показать рост на +3,5% в год до 1,565 млн в месяц, или 16,7 млн в год, и при этом от General Motors (NYSE:GM) ждут увеличения сбыта на +13% до 268 тыс в мес.

Из макроэкономики, 1 июня завершится временное исключение из списка пошлин при ввозе в США стали и алюминия из ЕС, Мексики и Канады, и станут известны официальные данные по числу рабочих мест в США (предполагается прирост числа на +164 тыс при уровне безработицы 3,9% и росте зарплат на +2,6% в год), 30 мая выйдут прогноз ADP по занятости в США и госотчёт по ВВП, 31 мая – производственный индекс в КНР.

Среди IPO, 8 июня разместится сайт знакомств в Сингапуре и видеотрансляций на Тайване M17 с долей бизнеса на рынке потокового видео около 19% в развитых странах Азии (Nyse: YQ), цена сервиса $334,5-414,9 млн, при free-float 22,5-25%. С 7 июня можно ждать заявки Xiaomi на IPO, аукцион перед которым в самом конце июня и начало торгов в начале июля-2018.

На июнь намечаются IPO нанотеха MeiraGTx (Nasdaq: MGTX), креатора софта для налогового комплаенса Avalara (Nyse: AVLR), и чуть ближе к концу месяца — разработчика софта для планирования развития Adaptive Insights (Nyse: ADIN) и оптовика BJ's Wholesale Club (Nyse: BJS).

Avalara – это налоговое облако, 7760 клиентов, среди клиентов — Zuora и Drupal, 109%-ный коэффициент удержания. Adaptive Insights – это перфоманс-менеджмент, интегрированный с софтом для HR, плюс облако бизнес-планирования для agile, представлен в более чем 50 странах, свыше 3500 клиентов, среди которых Acquia, Apptio и MongoDB, компания лидирует в квадранте Gartner.