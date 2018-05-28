Безусловно, центральным событием прошедшей недели стало проведение международного экономического форума в Санкт-Петербурге (ПМЭФ-2018). Несмотря на множество различных инфоповодов, суммарная реакция оказалась негативной. Индексы МосБиржи и РТС завершили неделю снижением.

С одной стороны, цифры говорят о возрастающей популярности форума. На мероприятии присутствовали гости из 143 стран, были подписаны открытые соглашения на общую сумму в 2,365 трлн руб., а присутствие главы МВФ и лидеров ведущих развитых стран и дружественный тон выступлений могли поспособствовать переходу от слов к делу, то есть совместным конструктивным действиям по переходу от санкционной к политике кооперации.

Однако, сложилось впечатление, что присутствие ряда стран обусловлено не столько желанием наладить отношения, сколько необходимостью совместных действий перед лицом новых угроз для глобальной экономики. И выступление главы МВФ Кристин Лагард о «трех тучах» и, главным образом, о хрупкости системы управления торговыми отношениями стало тому подтверждением.

На этом фоне снижение прогноза ЕБРР по темпам роста экономики России с 1,7 до 1,5%, предупреждения председателя правления Сбербанка Германа Грефа о возможном уходе инвесторов в случае принятия закона об ответственности за соблюдение антироссийских санкций, высказывания главы Счетной палаты Алексея Кудрина о недостаточности роста в 1,5-2% и, наконец, затрагивание темы сокращения численности трудоспособного населения, — все это не добавило оптимизма инвесторам.

В таких условиях комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной о том, что деньги для роста экономики есть, о наличии возможностей наращивания долга на финансирование инфраструктурных проектов, о работе над созданием института длинных денег и, наконец, ожиданиях дальнейшего снижения рыночных ставок и отсутствии рисков обвала в случае ухода нерезидентов с рынка прозвучали как некий отчет об успешном стресс-тестировании.

Новости сырьевого рынка послужили фактором давления на цены «черного золота». В частности, министр энергетики Александр Новак сообщил о планах ОПЕК+ нарастить добычу в 3-м квартале этого года. При этом были озвучены ориентиры в $50-60 за баррель, что спровоцировало распродажи на нефтяном рынке в последние дни.

Спекулятивным драйвером для отечественного рынка по-прежнему остается ожидание ЧМ по футболу. Однако за горизонтом этого мероприятия других стимулов для покупателей пока не видно. Это формирует риски, связанные с возможной фиксацией прибыли по факту проведения мероприятия.

Изменить ситуацию могут запланированная на 07 июня прямая линия с Владимиром Путиным (подобные события традиционно оказывают поддержку котировкам) и пресс-конференция ЦБ РФ с публикацией ключевой ставки и ДКП (в середине июня).