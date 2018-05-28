В пятницу вечером Минфин США опубликовал разъяснение к введенным в начале апреля санкциям против российских компаний, которые содержат информацию о том, что американские инвесторы могут получать купонные выплаты по бумагам компаний, попавших в санкционный список SDN, если они были выпущены до введения санкций, то есть до 6 апреля. Однако сделки с этими бумагами по-прежнему будут запрещены. Впрочем, это все же позитивная новость для держателей евробондов Русала, у которых были некоторые трудности с зачислением последнего купона по выпуску RUALRU’23, выплаченного 5 мая.

Рост котировок российских суверенных еврооблигаций в пятницу приостановился. Внешний фон в конце недели был неоднозначным. Цены на нефть показали рекордное падение до 76,3 долл./барр., однако продолжающееся снижение доходности UST10 компенсировало этот негативный фактор, и суверенные евробонды продемонстрировали в целом нейтральную динамику. По итогам недели российские бумаги показали значительный рост котировок. Этому способствовало падение доходности UST10, которое сопровождалось восстановлением спроса на бумаги ЕМ. Так, длинные выпуски подорожали на 2,4–3 п.п., а среднесрочные – на 0,9–1,8 п.п. В среднем вдоль суверенной кривой доходности за неделю опустились на 20 б.п., а спреды к гособлигациям США сократились на 5–10 б.п., что соответствовало средней динамике евробондов других развивающихся рынков. Пятилетний CDS-спред России в пятницу практически не изменился, составив 128 б.п., а за неделю сократился на 10 б.п.

Евробонды Полюса показали лучший результат на прошлой неделе. В корпоративном сегменте динамика по-прежнему была позитивной, и практически все бумаги продолжали сокращать отставание в росте от суверенных выпусков, которое наблюдалось в начале недели, и в среднем по рынку доходности за неделю также опустились примерно на 20 б.п. Несмотря на падение цен на нефть, в пятницу евробонды нефтегазовых компаний оставались в плюсе, и в среднем по сектору рост составил 0,1–0,3 п.п. от номинала. Продолжили дорожать и бумаги госбанков – плюс 0,1–0,3 п.п. Суборды частных банков завершили пятничную сессию с аналогичным результатом. В лидерах рынка по-прежнему были еврооблигации металлургического сектора, среди которых отличились бумаги Полюса – плюс 1,4–2,1 п.п. от номинала (за неделю – плюс 2,3–3,6 п.п.). Также отметим евробонды НЛМК и Норильского никеля, сумевшие подорожать на 0,2–0,5 п.п. Примерно такой же рост (на 0,2–0,3 п.п.) показали и бумаги транспортного и телекоммуникационного секторов. Сегодня в Великобритании и США выходной день, в связи с чем торговые площадки будут закрыты, и активность на рынке российских евробондов также будет отсутствовать.