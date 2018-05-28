На прошлой неделе Мечел опубликовал финансовые результаты за 1К18, которые мы оцениваем как неоднозначные. С одной стороны, в 1К18 снизились выручка, EBITDA и EBITDA margin компании по сравнению с предыдущим кварталом. С другой стороны, за счет аккумулирования свободного денежного потока компания продолжила погашать совокупный долг, который на конец 1К18 уменьшился до 445 млрд руб.

В 1К18 выручка Мечела уменьшилась на 1.9% кв/кв до 74.9 млрд руб., EBITDA – на 16.1% кв/кв до 18.4 млрд руб., EBITDA margin – на 4.2 пп кв/кв до 24.6%. Основное негативное влияние на динамику финансовых результатов Мечера оказал горнодобывающий сегмент, выручка которого в 1К18 сократилась на 10.7% кв/кв до 22.7 млрд руб., EBITDA – на 25.6% кв/кв до 10.5 млрд руб. В отчетном периоде реализация концентрата коксующегося угля сторонним покупателям сократилась на 21% кв/кв до 887 тыс. тонн вследствие проведения планового ремонта на обогатительной фабрике «Нерюнгринская» и введения ограничений на провоз грузов к дальневосточным портам. В 1К18 выручка металлургического сегмента увеличилась на 2% кв/кв до 44.2 млрд руб., чему способствовала благоприятная ценовая конъюнктура на рынке стальной продукции.

В 1К18 чистый операционный денежный поток Мечела после выплаты процентных расходов уменьшился на 22.4% кв/кв до 8.2 млрд руб., при этом расходы Мечела на CAPEX снизились на 63.5% кв/кв до 1.1 млрд руб. Свободный денежный поток Мечела в 1К18 несущественно изменился к 4К17 и составил 7.1 млрд руб. (-6.2% кв/кв). Аккумулирование свободного денежного потока способствовало погашению части основного долга: совокупный долг Мечела с учетом обязательств по финансовому лизингу на конец 1К18 уменьшился к началу 2018 г. на 4 млрд руб. до 445.2 млрд руб., чистый долг – на 2.9 млрд руб. до 443.9 млрд руб. Тем не менее, уменьшение EBITDA LTM привело к увеличению долговой нагрузки в терминах net debt/EBITDA LTM на 31.03.2018 до 5.8х с 5.5х на конец 2017 г. Доля реструктуризированных обязательств в структуре кредитного портфеля на конец 1К18 незначительно изменилась к началу 2018 г. и составила 77%.

Публикация нового финансового отчета представляет интерес для инвесторов, в первую очередь, в контексте долговых метрик. Несмотря на снижение объема долга, уровень левериджа продемонстрировал негативную динамику в отчетном периоде. В результате, разнонаправленное движение показателей не нашло отражения в котировках бумаг компании, которые остались на прежних уровнях. Из наиболее репрезентативных выпусков, справедливо характеризующим необходимый уровень доходности, на наш взгляд, является Мечел, 16, предлагающий YTM – 12.25% годовых при дюрации 2.42 г.